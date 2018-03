Mindre udbrud af mæslinger i København: Læger opfordres til at være opmærksomme

Selv om Danmark har fået officiel status som et af de lande, der har elimineret mæslinger, bliver den smitsomme virus ved med at dukke op herhjemme.

Inden for kort tid er registreret tre tilfælde af mæslinger, oplyser Statens Serum Institut, SSI, som vurderer at der er gang i et mindre udbrud i Københavnsområdet.

I sidste uge fik forældre til børn i den københavnske daginstitution Legegod på Vesterbro brev om, at institutionen havde haft besøg af et barn, som efterfølgende havde fået konstateret mæslinger.

I den forbindelse er Statens Serum Institut blevet opmærksom på yderligere to tilfælde med mulige symptomer på mæslinger, oplyser SSI på sin hjemmeside.

Det drejer sig om en voksen mand, som er MFR-vaccineret, og et spædbarn på fem måneder, som endnu ikke havde fået vaccinen, der gives fra 12 månedes alderen. Begge er nu raske igen.

De tre har haft sygdommen næsten samtidigt og vurderes at være blevet smittet på nogenlunde samme tidspunkt – uden at man ved, hvor det er foregået.

Under sygdomsforløbet og forud for diagnosen har barnet på fem måneder dog siddet i venteværelse med andre børn og voksne hos den praktiserende læge og i Børnemodtagelsen på Hvidovre Hospital.

Den praktiserende læge og Hvidovre Hospital har derfor informeret patienter, der kan have været udsat for smitte.

Tilsvarende opfordres læger i Københavnsområdet aktuelt til at være ekstra opmærksomme på diagnosen hos især børn og yngre voksne med symptomer på mæslinger.

Danmark blev i efteråret af verdenssundhedsorganisationen WHO udråbt til at være et de lande, som opfyldte betingelserne for at have elimineret mæslinger.

Kriterierne er, at mæslingevirus ikke har cirkuleret i landet i de seneste tre år (2014-2016).

Der må dog godt forekomme importerede tilfælde med begrænset videre smitte, men smittekæder skal være »velbeskrevne«, og cirkulationen af mæslingevirus skal stoppes inden for højest 12 måneder.

Forudsætningen for at opnå status som mæslingefrit land er desuden, at der er en høj kvalitet af overvågningen og en høj tilslutning til MFR-vaccination.