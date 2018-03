Anklageren forsøger at underbygge, at Peter Madsen var så besat af sex og død, at han planlagde Kim Walls død. Peter Madsens elskerinder fortæller det modsatte. Forsvareren beskylder anklageren for at komme med grimme insinuationer. Australsk dokumentarist hørte Peter Madsen komme med en sær analogi få timer før, han sejlede ud med Kim Wall.