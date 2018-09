Mette Bock vil til Bruxelles: »Risikoen er, at jeg til sommer er helt ude af politik, men den risiko vil jeg godt løbe«

»Jeg har altid haft lyst til noget nyt og spændende, og EU står jo foran at tage hul på et nyt kapitel.«

Sådan siger kulturminister Mette Bock (LA), efter at Liberal Alliances hovedbestyrelse onsdag indstillede til partiets medlemmer, at hun bliver spidskandidat ved valget til Europa-Parlamentet i maj 2019.

»Præsident Donald Trump har vendt ryggen til Europa, briterne har valgt Brexit, og de demokratiske rettigheder krænkes i Østeuropa, så der er virkelig behov for, at EU tager fat. Jeg tror på, at det er vigtigt med en liberal stemme, der gerne vil bringe skandinaviske værdier i spil i EU, og jeg synes, at vi skal besinde os på den lange fælles historie, vi har, os europæiske folk imellem. Men vi skal op i helikopteren og have færre regler,« siger Mette Bock, der vil slå et slag for »den fred, frihed og frihandel, der var fundamentet for det nuværende EU.«

»Jeg vil stadig give den fuld gas som kulturminister. At være kulturminister er noget, jeg i den grad har trivedes med, så det fortsætter jeg ufortrødent med,« siger Mette Boch Mette Bock tilføjer, at da hun var sit partis EU-ordfører, sagde hun nej til mange forslag vedrørende EU, som hun absolut ikke brød sig om, fordi de handlede om detailregulering. Til gengæld vil hun i givet fald satse hårdt på øget beslutningskraft i EU, når det gælder »de store udfordringer«.

»Her bliver vi simpelthen nødt til at gøre fællesskabet stærkere,« siger Mette Bock, der har været kulturminister siden 2016, og som i den egenskab netop har afsluttet forhandlinger om et nyt medieforlig med Dansk Folkeparti.

Ønsket om at stille op som spidskandidat til næste års valg til Europa-Parlamentet betyder ifølge Mette Bock ikke, at hun er ked af at være kulturminister. Slet ikke.

»Jeg vil stadig give den fuld gas som kulturminister. At være kulturminister er noget, jeg i den grad har trivedes med, så det fortsætter jeg ufortrødent med,« siger Mette Bock, der understreger, at hvis hun efter det folketingsvalg, der skal komme senest til juni, bliver bedt om at fortsætte i regeringen, så vil hun svare ja. Om det forhold, at hun jo ikke både kan stille op til folketingsvalget og Europa-Parlaments-valget, og at hun risikerer hverken at blive valgt til Europa-Parlamentet eller at blive minister efter næste Folketingsvalg, siger hun:

»Risikoen er, at jeg til sommer er helt ude af politik, men den risiko vil jeg godt løbe.«

Berlingskes politiske redaktør, Pia Glud Munksgaard, vurderer, at man først og fremmest skal se Mette Bocks mulige kandidatur til Europa-Parlamentet som et udtryk for, at Liberal Alliance gerne vil have et medlem valgt ind, hvilket parti ikke tidligere har haft.

»Mette Bock er et kendt ansigt, og partiet vurderer, at hun måske kan sikre det en plads,« siger Pia Glud Munksgaard og tilføjer, at hvis man skal se tingene i et større perspektiv, skal man huske, at det ikke er sikkert, at Liberal Alliance står til at få en masse ministerposter, hvis der kommer en borgerlig regering efter næste valg.

»Dansk Folkeparti har sagt, at partiet ikke ønsker at have Liberal Alliance med i en borgerlig regering. Den erkendelse er også ved at brede sig i partiet,« siger Pia Glud Munksgaard.

Liberal Alliance fik ved det seneste valg til Europa-Parlamentet, for fem år siden, 2,9 procent af stemmerne, hvilket er under halvt så meget, som det krævede at få et mandat.

Ved det seneste valg var partiets nuværende politiske ordfører i Folketinget, Christina Egelund, spidskandidat for partiet.

Selv om hovedbestyrelsen nu indstiller Mette Bock som spidskandidat, er det dog som nævnt partiets medlemmer, der har den endelige afgørelse. Det sker på et møde 22. september på Fyn.