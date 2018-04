Meteorologer: Danmark kan torsdag få historisk varmt vejr

Vejret er i stigende grad blevet varmere og varmere i løbet af ugen. Og det ser ud til at toppe torsdag og fredag, hvor vi i dele af Danmark får 25 graders varme. Lokalt kan det endda blive varmere.

Det fortæller vagthavende meteorolog Klaus Larsen fra DMI.

»Det er stadigvæk ikke 100 procent sikkert, men det er det, vi regner med. Og vi kan komme til at passere de 25 grader i eftermiddag,« siger han til BT.

De høje varmegrader skyldes en sydlig strømning af varm luft, som lægger sig over landet som et dejligt, varmt tæppe. Ifølge meteorologen kommer det til at blive varmest i det sydlige Jylland.

Af samme årsag er det ikke alle danskere, der kan trække i shorts og hive solbrillen frem.

»Der er rigtigt mange steder, hvor vi kommer op på de 20 graders varme. Men ved kystbyerne kommer temperaturen formentlig til at ligge på 10 grader,« siger Klaus Larsen.

Så drømmen om at slænge sig på stranden skal man nok udskyde en smule.

»Det kommer ikke til at være en god stranddag, og vandet er stadig koldt. Så skal det være, fordi du er glad for en meget kold dukkert.«

Heller ikke bornholmerne kommer til at opleve en lige så sommeragtig dag, som størstedelen af landet torsdag og fredag. Det skyldes, at havet omkring solskinsøen stadig er koldt, og det påvirker også temperaturen på øen.

Også hos TV 2 Vejret er man optimistisk omkring vejret torsdag og fredag.

»Der er potentiale til, at det kan blive 27 grader i dag. Men alt taler for, at vi kommer til at ramme de 25 grader i dag,« siger vejrvært Jens Ringgaard Christiansen og fortsætter:

»Vi får rasende godt vejr. Bedre, end jeg havde forestillet mig. Det overordnede billede er, at vi får super lækkert vejr.«

I de seneste 145 år har vi kun 12 gange oplevet en sommerdag (temperatur over 25 grader) i april. Sidste gang var i 2007, men det kommer med stor sandsynlighed til at ske igen.

»Hvis vi kigger på det fra et historisk perspektiv, så er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det er det luneste siden 2011, og hvis vi kigger på den tidligste sommerdag, så skal vi helt tilbage til 1964, hvor vi havde en officiel sommerdag.«

I 1964 nåede temperaturen i det vestjyske op på 25,2 grader den 17. april, hvilket er den tidligste sommerdag, vi har haft.

Ifølge TV 2 Vejrets prognoser kommer lørdag også til at være en solrig dag, men med temperaturer op til 16 grader med en let til frisk vind.

Men så er det også foreløbigt ovre. For søndag kommer det til at blive mere ustadigt og ikke helt så varmt.