Messerschmidt: Anklagen fra EU mod mig er »nonsens« og »ubehøvlet«

Når Dominik Schichels, director of investigations i EUs antisvindelenhed, Olaf, kritiserer Morten Messerschmidt for manglende samarbejdsvilje, så er det en helt urimelig beskyldning, siger Messerschmidts presserådgiver, Erik Bjørn Møller.

At sagen om påstået misbrug af støttemidler fra de to EU-fonde, Meld og Feld, endnu ikke er afklaret, skyldes ifølge Dominik Schichels, at Messerschmidt ikke er vendt tilbage på en række spørgsmål.

»Vi har skriftligt udbedt os en redegørelse for et års tid siden. Og vi har rykket for svar adskillige gange, men vi har intet hørt,« siger han til TV 2.

Men det passer ikke, lyder det fra Morten Messerschmidt, der over for TV 2 kalder Dominik Schichels anklage for »nonsens« og »ubehøvlet« og henviser til adskillige breve, han har sendt til antisvindelenheden i perioden fra juni sidste år og helt frem til april i år.

Og ingen i Olaf har taget styringen og sat gang i tingene. Så har det bare fået lov til at sejle. Erik Bjørn Møller, pressetalsmand for Morten Messerschmidt

Berlingske ville gerne have talt med Morten Messerschmidt, men vi har kun fået fat i hans telefonsvarer, der henviser til presserådgiver Erik Bjørn Møller. Denne uddyber:

»Allerede for et år siden skrev Morten til Olaf og sagde, at han var klar til at blive indkaldt til et møde,« siger han.

Brevet blev dengang omtalt i flere medier, bl.a. Jyllands-Posten, som citerer fra brevet:

»Det er yderst vigtigt for mig at få afsluttet denne undersøgelse så hurtigt, som det ifølge din vurdering er ansvarligt. Jeg håber derfor at høre fra dig eller dit hold så hurtigt som muligt,« skriver Messerschmidt og begrunder ønsket om et hurtigt punktum for sagen med, at Olaf-efterforskningen har ført til mange spekulationer og beskyldninger i danske medier.

»For at adressere og klarlægge disse beskyldninger er jeg meget ivrig efter at få tilendebragt undersøgelsen, da jeg er overbevist om, at der ikke har fundet nogen form for svindel sted med mit vidende,« skriver han.

»Siden har vi intet hørt fra dem - ikke om afhøringen,« siger Erik Bjørn Møller.

»Men det er rigtigt ,at de har sendt et brev, hvor de helt bredt efterspurgte information i sagen, og der har svaret lydt, at det vil vi rigtig gerne hjælpe dem med, hvis de kunne konkretisere, hvad de er ude efter. Det har de aldrig gjort. Derfor er det noget tungt for Morten at se påstande om, at det er ham, der har udvist manglende samarbejdsvilje.«

Men I har ikke rykket Olaf for at få et møde?

»Nej. Ikke andet end at Morten har udtalt til pressen engang imellem, at nu synes han, det ville være dejligt, hvis der snart skete noget.«

Erik Bjørn Møller mener, at problemet først og fremmest er, at parterne har talt forbi hinanden.

»Og ingen i Olaf har taget styringen og sat gang i tingene. Så har det bare fået lov til at sejle,« siger han.

Vil I nu selv gøre noget for at få sagen taget op?

»Vi kan ikke gøre andet end at vente - med stor utålmodighed. Men det er da muligt, at det vil blive overvejet, om man skal henvende sig til Olaf og presse på,« siger Erik Bjørn Møller.

Men det har I ikke truffet beslutning om endnu?

»Nej.«

Beskyldningerne mod Dansk Folkeparti for at have misbrugt EU-midler førte i 2016 til, at Morten Messerschmidt i trak sig som formand for Dansk Folkeparti's gruppe i Europa-Parlamentet. Fra oktober 2016 til juni sidste år var han sygemeldt og har siden meddelt, at han ikke agtede at søge genvalg EU-Parlamentet. I stedet stiller han op til Folketinget, han er netop blevet valgt som Dansk Folkepartis folketingskandidat i Fredensborg-kredsen.