Mens du sov: Ukendte gerningsmænd skyder mod bil på Holbækmotorvejen

Skudepisode nær Roskilde

Ukendte gerningsmænd har skudt flere gange mod en bil på motorvejen. Det kan være et uheld. Politiet har natten til tirsdag efterforsket en skudepisode på Holbækmotorvejen ved Roskilde.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

»Klokken 01.05 får vi en anmeldelse om, at en bil er blevet ramt af skud mellem afkørsel 13 og 12. Da vi kommer frem til stedet, har føreren af bilen forladt området,« siger vagtchefen.

Bilen er ramt af tre skud fra "en eller flere forbikørende biler", men ingen personer er kommet noget til.

»Vi har været i kontakt med føreren af bilen, som siger, at han var alene, da det skete. Han er ikke blevet ramt,« fortæller vagtchefen.

Politiet ønsker ikke at oplyse noget om vedkommendes identitet, eller hvorfor han forlod stedet efter skudepisoden. Anmelder og føreren af bilen er dog ikke den samme, siger vagtchefen.

Over for Ekstra Bladet siger politiet, at man efterforsker, om det er et »uheld, at denne bil er ramt«.

Efter anmeldelsen var motorvejen delvist spærret. Politiet har nu taget bilen med til videre undersøgelser, og motorvejen er åbnet igen.

/ritzau/

Amerikansk rapport afslører systematisk vold mod rohingyaer

USA har dokumenteret omfattende, systematisk vold begået af Myanmars militær mod landets rohingyaer - heriblandt drab og voldtægter.

Konklusionen kommer i en rapport, der mandag blev udgivet af det amerikanske udenrigsministerium. USA offentliggjorde i samme ombæring, at landet giver et bidrag på 185 millioner dollar til rohingya-flygtninge.

Mandagens rapport er baseret på interviews foretaget i april med 1024 voksne rohingyaer, der er flygtet til Bangladesh.

82 procent af de adspurgte svarer, at de personligt har været vidne til drab. 51 procent melder om seksuel vold.

»Undersøgelsen afslører, at den seneste vold i den nordlige delstat Rakhine er ekstrem, meget omfattende og øjensynligt drevet af en vilje til at terrorisere rohingyaerne og fortrænge dem,« lyder det i rapporten.

Her fremgår det også, hvordan Myanmars militær i nogle tilfælde udfører angrebene på rohingyaerne.

Blandet andet tvinger soldaterne rohingya-kvinder til at forlade deres hjem.

»Herefter vælger de en lille gruppe kvinder - ofte fire eller fem, men nogle gange op til 20 - som op mod 15 soldater tager med ud på marker, ind i skoven, i huse, skoler, moskéer eller på toiletter og sammen voldtager dem. Mange ofre bliver efterfølgende dræbt, selv om det ikke altid er tilfældet,« lyder det i rapporten fra det amerikanske udenrigsministerium.

Myanmars hær indledte i august sidste år indledte en offensiv mod det primært muslimske rohingya-mindretal. Sidan da er 700.000 rohingyaer flygtet fra deres primære opholdssted, delstaten Rakhine, til Bangladesh.

Mange har også tidligere fortalt om, hvordan soldater har dræbt deres familiemedlemmer og brændt deres landsbyer ned. Myanmar er under stort pres fra det internationale samfund.

I en rapport anbefalede FN for nylig, at Myanmars hærchef og andre ledere i hæren bør retsforfølges for folkedrab på de muslimske rohingyaer.

/ritzau/AFP

Brett Kavanaugh vil behandles retfærdigt

For første gang står højesteretsnominerede Brett Kavanaugh frem og fortæller sin version af sagerne om påståede sexovergreb, der har ramt ham. Det sker natten til tirsdag dansk tid i et interview med tv-stationen Fox News, som også Kavanaughs hustru, Ashley, deltager i.

I interviewet bliver Brett Kavanaugh blandt andet spurgt ind til, hvordan han forholder sig til anklagen om, at han til en ungdomsfest i 1980'erne skal have forsøgt at voldtage den dengang 15-årige Christine Blasey Ford.

Han var på det tidspunkt 17 år.

Kavanaugh har fra starten afvist anklagerne. I interviewet med Fox News svarer han, at han »altid har behandlet kvinder med respekt«, og at han aldrig har forgrebet sig på nogen.

»Ikke i high school og ikke senere hen,« siger han.

Han nævner blandt andet, at han var jomfru »lang tid efter high school«.

»Jeg var ikke engang tæt på at have sex i high school. Det skete først mange år efter. Lad mig bare sige det sådan. Mange år efter,« siger han.

En anden kvinde, Deborah Ramirez, anklager Brett Kavanaugh for til en universitetsfest at have tvunget hende til at røre ved hans penis. Ifølge Kavanaugh har episoden aldrig fundet sted. Han mener i stedet, at der er tale om en "smædekampagne" mod ham.

I interviewet fortæller Kavanaugh og hans hustru, at anklagerne har tæret hårdt på deres familie, men at han ikke har tænkt sig at trække sig fra posten til højesteret »på baggrund af falske beskyldninger«.

Ashley Kavanaugh understreger, at hun stoler på sin mand:

»Det her hænger ikke sammen med, hvordan Brett er,« siger hun.

Brett Kavanaugh og Christine Blasey Ford har begge sagt ja til at deltage i en høring i Senatets retsudvalg torsdag. Kavanaugh håber, at høringen kan være med til at »rense« hans navn.

»Jeg efterspørger en fair og respektfuld behandling. I USA hører man fra begge sider af en sag. Derfor håber jeg også på at få en fair behandling, så jeg kan rense mit navn og forsvare min families integritet,« siger han.

Juraekspert Russel Wheeler siger til nyhedsbureauet AP, at det er yderst sjældent, at nominerede til højesteretten giver interviews. Ifølge ham har lignende interviews ikke fundet sted de seneste 100 år.

/ritzau/