Mens du sov: Trump roser våbensalg til Saudi-Arabien under kronprinsbesøg

Under et møde i Det Ovale Værelse roste Trump blandt andet en stor våbenhandel mellem de to lande, der ifølge den amerikanske præsident har skabt 40.000 job i USA.

USA og Saudi-Arabien underskrev sidste år en våbenhandel på 110 milliarder dollar under Trumps første besøg i Saudi-Arabien.

Det store land på Den Arabiske Halvø leder en koalition, som i flere år har bombet det fattige og borgerkrigsramte naboland Yemen.

Det arabiske kongedømme har høstet skarp kritik af bombardementerne, som ifølge FN har kostet over 10.000 mennesker livet.

Under mødet i Det Ovale Værelse talte både Donald Trump og Mohammed bin Salman varmt om det stærke bånd, der er mellem USA og Saudi-Arabien.

Det er ikke mindst hjulpet på vej af, at Trump har sat en hårdere kurs over for Saudi-Arabiens ærkefjende Iran, end det var tilfældet under tidligere præsident Barack Obamas administration.

Kronprins Mohammed bin Salman har tidligere sammenlignet Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, med Adolf Hitler.

- Saudi-Arabien er en meget velhavende nation, og noget af den rigdom vil det give til USA. Forhåbentligt i form af job og køb af militært udstyr over alt i verden, siger Donald Trump.

Mødet i Det Hvide Hus tirsdag markerer indledningen på kronprinsens første besøg i USA, efter at han blev tronfølger i det rige olieland ved Golfen. Besøget varer frem til torsdag.

Fokus for Salmans besøg i USA ventes at være på investeringer i Saudi-Arabien, hvilket også var temaet for kronprinsens besøg i Storbritannien tidligere på måneden.

/ritzau/Reuters

Butik-eksplosion i Austin er ikke knyttet til pakkebomber

En eksplosion i en butik i Austin tirsdag aften er ikke forbundet til tidligere bomber i byen, siger politiet.Det var et brandapparat og ikke en pakkebombe, der tirsdag aften lokal tid eksploderede i en butik i byen Austin i delstaten Texas.

Det oplyser det lokale politi, som samtidig siger, at eksplosionen ikke er forbundet til tidligere eksplosioner i byen.

En mand i 30'erne blev alvorligt såret i butikseksplosionen, men forventes ifølge myndighederne at overleve.

Austin-området har været ramt af en serie af pakkebomber i løbet af de seneste tre uger, og derfor ringede alarmklokkerne, da de første meldinger om butikseksplosionen løb ind.

Blot under et døgn tidligere var en pakkebombe eksploderet på et transportbånd på et forsendelsescenter tilhørende FedEx nær San Antonio 95 kilometer sydvest for Austin. En medarbejder på stedet fik mindre skader.

Myndighederne mener, at FedEx-eksplosionen er forbundet til fire tidligere eksplosioner i byen, der i alt har dræbt to personer og såret fire andre alvorligt.

Søndag aften lokal tid blev to unge mænd såret i en eksplosion udløst af en snubletråd.

Austins politichef, Brian Manley, udtalte, at det viste "evner på et andet niveau".

Eksplosionen skete i kølvandet på en serie af pakkebomber i storbyen.

Mandag 12. marts blev en 17-årig dreng dræbt, da en pakkebombe blev udløst ved et hus i kvarteret Windsor Park. Drengens mor, en 40-årig kvinde, blev såret.

Senere samme dag blev en ældre kvinde såret af en pakkebombe i kvarteret Montopolis nær lufthavnen.

Den anden eksplosion skete, mens politichef Brian Manley holdt pressemøde om drabet på den 17-årige.

Politiet mener, at bomberne 12. og 18. marts er forbundet til en pakkebombe 2. marts, hvor en 39-årig sort mand blev dræbt.

Hidtil har politiet ikke anholdt nogen i forbindelse med sagen. Det har ligeledes ikke præsenteret nogen mistænkte.

/ritzau/

Bus kører 19 mennesker i døden i kløft i Filippinerne

En bus kørte tirsdag i en kløft syd for hovedstaden Manila. 19 blev dræbt og 17 såret, oplyser politiet. En passagerbus kørte tirsdag af vejen og ned i en kløft syd for Filippinernes hovedstad, Manila.

19 mennesker blev dræbt og 17 andre såret. Det oplyser filippinsk politi onsdag.

Ulykken skete tirsdag aften i byen Sablayan i provinsen Occidental Mindoro, da bussen kørte på en nedadgående strækning på vejen

Ifølge politiets rapport ramte bussen ind i siden på en vejbro, før den styrtede ned i kløften.

Politiets efterforsker Alexis Go siger, at der også kan være tale om et teknisk problem, som har fået chaufføren til at miste kontrollen over bussen.

Ifølge politiet er buschaufføren blandt de dræbte. Politiet oplyser også, at en del af den snoede vej, hvor ulykken skete, havde været under reparation.

Antallet af dødsulykker på vejene i Filippinerne er alarmerende højt. Det skyldes blandt andet dårlige veje, mangel på skilte og rækværker og slidte køretøjer. Især i fjerntliggende provinser er dødstallet højt.

Den filippinske senator Grace Poe udtrykker sympati for ofrene og deres efterladte og samtidig vrede over, at sådanne ulykker bliver ved med at ske.

Hun opfordrer til, at man opretter et nationalt råd for transportsikkerhed samt bedre inspektion af offentlige køretøjer og strengere regler for erhvervelse af kørekort.

Hun siger, at ulykken er en påmindelse om, hvor farlig offentlig transport er i Filippinerne.

- Desværre fortsætter listen over trafikulykker og dødsulykker med at vokse. Det sker, fordi køretøjerne ikke er i god nok stand til at køre på vejene, siger senatoren.

/ritzau/AP

Amazon overhaler Google som næstmest værdifulde selskab i USA

Amazon fortsætter sin himmelflugt på aktiemarkedet og er nu det næstmest værdifulde selskab i USA.

Den amerikanske nethandelgigant Amazon er tirsdag rykket op på andenpladsen på listen over de mest værdifulde amerikanske selskaber.

Dermed går Amazon forbi Alphabet Inc., der er Googles moderselskab. Førstepladsen på listen indtages af it-giganten Apple.

Amazon begyndte i 1990'erne som en online boghandel.

Siden har selskabet udviklet sig eksplosivt til at sælge mange forskellige varer. Amazon laver også sine egne produkter og producerer blandt andet også film og tv-serier.

Amazons aktier steg tirsdag, hvilket gav firmaet en markedsværdi på 768 milliarder dollar. Selskabets støt stigende værdi betragtes som et udtryk for, at det finansielle marked i USA har stor tillid til Amazons udvidelser.

Amazons aktier er steget med hele 81 procent det seneste år.

Alphabets værdi faldt tirsdag til 762 milliarder dollar.

Det sker, blandt andet efter afsløringer af at analyseselskabet Cambridge Analytica ulovligt indsamlede data fra 50 millioner Facebook-brugere.

Alphabet, der altså er Googles moderselskab, og Facebook dominerer markedet for online reklamer. Begge selskaber har tidligere fået kritik for, hvordan de håndterer deres brugeres data.

Amazon fortsætter til gengæld ufortrødent sin succes på aktiemarkedet.

I februar overhalede selskabet Microsoft som det tredjemest værdifulde selskab i USA. Hvis selskabet fortsætter sin vækst, vurderes det, at det rammer en markedsværdi på 1000 milliarder dollar sent i august.

Apple er lige nu det mest værdifulde selskab i USA med en markedsværdi på 889 milliarder dollar.

/ritzau/Reuters

Stephen Hawking skal begraves ved siden af Isaac Newton

Astrofysikeren skal begraves side om side med Charles Darwin og Isaac Newton i Westminster Abbey i London.

Den britiske astrofysiker Stephen Hawking skal begraves ved siden af Isaac Newton og Charles Darwin i Westminster Abbey i London.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Stephen Hawking døde 14. marts. Han blev 76 år.

- Det er kun på sin plads, at Stephen Hawkings aske bliver begravet i Abbey ved siden af to så fremtrædende videnskabsmænd, udtaler præst John Hall på vegne af den storslåede kirke ifølge The Guardian.

Isaac Newton blev begravet i kirken i 1727 og Charles Darwin i 1882. Datoen for Stephen Hawkings begravelse er endnu ikke offentliggjort.

Astrofysikerens kernekompetence var i mange år universets mystiske sorte huller, og i sit seneste projekt satte han sig for at udforske liv i rummet.

Han arbejdede hårdt på at forene relativitetsteorien og kvantemekanikken - altså det største og det mindste i universet - i en samlet teori, som kaldes "teorien om alting".

- Med sit mod og vedholdenhed og sin genialitet og humor inspirerede han folk over hele verden.

- Han sagde engang: Det ville ikke være noget særligt univers, hvis det ikke var hjemsted for de mennesker, du elsker, udtalte Hawkings tre børn, Lucy, Robert og Tim, i en fælles erklæring efter nyheden om hans død.

Stephen Hawking fik diagnosen ALS som 21-årig. Den sjældne muskelsvindsygdom nedbryder centralnervesystemet og påvirker både muskler, vejrtrækning og evnen til at tale.

Dengang gav lægerne ham to år at leve i.

Sygdommen betød, at han måtte tilbringe størstedelen af sit liv i en kørestol. Da tilstanden blev forværret over årene, måtte han tale gennem en maskine og kommunikere via øjenbrynene.

Men selv om kroppen langsomt satte ud, fortsatte sindet med at være skarpt.

Westminster Abbey blev bygget omkring år 1050. Kirken tjener i dag som det traditionelle kronings- og begravelsessted for de engelske monarker.

/ritzau/