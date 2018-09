Mens du sov: Storm koster menneskeliv i Tyskland

Storm i Tyskland har kostet menneskeliv

I den sydlige by Bamberg er en kvinde på 78 år død, efter hun blev ramt af et træ, der væltede på en campingplads.

Efter måneder med tørke ramte en voldsom storm Tyskland søndag eftermiddag. Stormen har skabt trafikale problemer og beskadiget bygninger i den sydlige og vestlige del af landet. I lufthavnen i Frankfurt blev flere flyafgange aflyst søndag aften, mens alle passagerer har fået at vide, at de må forvente forsinkede eller aflyste afgange. Også mange tog er aflyst. En stor del af disse er nattog til udlandet.

Samtidig er flere veje i den sydlige del af landet lukket på grund af farlige køreforhold blandt andet som følge af regn og nedfaldne grene.

Tyske myndigheder sendte advarsler om stormen Fabienne ud omkring klokken 19.20 søndag, da mange øldrikkende tyskere og udenlandske turister deltog i den traditionelle Oktoberfest. Flere af dem kom søndag aften hjem til mørklagte huse, da titusindvis af husstande er ramt af strømsvigt. Der er også rapporteret om skader på flere hustage.

I byen Epfenbach faldt et træ ned over en bil med fire personer. En fireårig dreng blev alvorligt kvæstet, mens hans tre familiemedlemmer slap uden fysiske skader.

/Ritzau/

16-årig død i krydsild i Nicaragua

Bevæbnede mænd med masker for ansigtet er søndag stødt sammen med regeringsfjendtlige demonstranter i Nicaraguas hovedstad, Managua.

Ifølge nicaraguansk politi er en 16-årig dreng blevet dræbt i urolighederne, mens fem andre mennesker er såret.

Billeder på nicaraguansk tv søndag viser mænd med våben og det røde og sorte flag, der tilhører regeringspartiet Sandinisternes Nationale Befrielsesfront (FSLN) med præsident Daniel Ortega i spidsen.

Politiet i Managua oplyser i en erklæring, at en 16-årig dreng ved navn Max Romero blev dræbt i krydsilden, da demonstranter begyndte at kaste sten mod nærliggende hjem.

Ifølge Den Interamerikanske Menneskerettighedskommission (IACHR) er mindst 320 mennesker blevet dræbt, siden volden i Nicaragua brød ud i april som følge af en plan fra regeringen om at mindske pensionsydelsen.

Demonstranter i Nicaragua opfordrer præsident Daniel Ortega til at udskrive valg, men lørdag gentog han, at de må vente, indtil hans periode udløber i 2021.

I slutningen af august konkluderede FN's højkommissær for menneskerettigheder i en rapport, at Nicaraguas regering står bag omfattende undertrykkelse af befolkningen og politiske modstandere.

Rapporten opfordrer Nicaraguas regering til straks at stoppe forfølgelsen af demonstranter. Ligeså bør regeringen straks afvæbne de maskerede civilstyrker, der står bag mange drab og vilkårlige anholdelser, lyder det.

FN-rapporten beskriver ulovlige anholdelser, tortur og lukkede retssager. Flere læger, professorer og dommere fortæller desuden, at de er blevet fyret for at have hjulpet demonstranter.

Den politiske uro i landet bunder i demonstranters utilfredshed med præsident Daniel Ortega, der nægter at trække sig fra posten.

Det har ført til demonstrationer, som styret i Nicaragua har slået hårdt ned på.

/ritzau/AP

Over 3000 menneskeliv i Syrien på fire år

Flere end 3300 civile er blevet dræbt i luftangreb fra den USA-ledede koalition mod Islamisk Stat i Syrien de seneste fire år.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr), der overvåger situationen i landet.

Selv sætter koalitionen antallet af dræbte civile i Syrien og nabolandet Irak til 1000. Den siger, at den gør alt, hvad den kan, for at undgå civile dødsfald.

Den USA-ledede koalition begyndte at bombe Islamisk Stat i Irak i august 2014, efter den militante gruppe erobrede store områder på tværs af både Irak og Syrien og proklamerede, at den ville oprette et islamisk kalifat.

Den 23. august 2014 udvidede koalitionen sine angreb til Syrien.

Den britiskbaserede overvågningsgruppe Sohr oplyser søndag, at 3331 civile i Syrien er blevet dræbt i luftangreb fra koalitionen siden da.

»Blandt de dræbte er 826 børn og 615 kvinder,« siger leder af Sohr Rami Abdel Rahman.

De lande, der har været del af den internationale koalition mod Islamisk Stat fra begyndelsen i september 2014, tæller USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Canada, Tyrkiet og Danmark.

I dag tæller antallet af lande, der samarbejder med koalitionen, 79. Det viser en oversigt på hjemmesiden theglobalcoalition.org.

I sin seneste rapport om civile dødsfald, der blev offentliggjort i august, oplyser koalitionen, at dens luftangreb har dræbt 1061 civile i Irak og Syrien fra august 2014 frem til 30. juli 2018.

Adspurgt hvor mange af disse dødsfald, der har fundet sted i Syrien, svarede talsmand Sean Ryan, at koalitionen "ikke udspecificerer angreb efter type, krigsmateriel, region eller land".

»Hvad angår uoverensstemmelser i tallene så baserer koalitionen sine resultater på fakta og beviser. Vi hævder ikke at have de præcise tal, men siger at resultaterne er baseret på de bedst mulige tilgængelige beviser,« fortalte han.

Rettighedsgrupper har kritiseret koalitionen for ikke at gennemføre undersøgelser af civile dødsfald grundigt nok.

/ritzau/AFP

Flere kommuner med succesfuld stressbehandling

En målrettet hjælp til stressramte danskere har vist sig så effektiv, at den nu er blåstemplet af Sundhedsstyrelsen og breder sig i flere kommuner.

Metoden »Åben og Rolig« er udviklet på Københavns Universitets Center for Psykisk Sundhedsfremme i samarbejde med Harvard University.

De seneste tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viste, at hver fjerde dansker har højt stressniveau. Tallet stiger år for år.

33-årige Søren Lynggaard fra Aalborg er procesingeniør i en produktionsvirksomhed. Da han blev ramt af stress, var han heldig at få en plads på kommunens »Åben og Rolig«-kursus.

Kursets ni uger sammen med andre stressramte har på kort tid bragt ham på ret køl. Blandt andet var han glad for, at man selv skal gøre en indsats.

»Inden var jeg udbrændt og modløs og sygemeldt. Nu er jeg raskmeldt. Jeg føler, jeg er et helt andet sted og har lyst til at arbejde igen,« siger han.

Over 3000 stressede danskere i Aalborg og Københavns kommuner er de seneste fem år gratis henvist til behandling med metoden.

Den er udviklet af sundhedspsykolog og stressforsker Christian Gaden Jensen og baseret på forskning.

Siden er Odense, Mariagerfjord, Skanderborg og Solrød kommuner fulgt efter, og flere er på vej.

Kommunale stressbehandlingstilbud af høj kvalitet har været en mangelvare. Ifølge en opgørelse for Center for Psykisk Sundhedsfremme i 2016 havde under hver tredje kommune specifikke tilbud målrettet borgere med stress.

»Samtidig er mange eksisterende tilbud ofte ikke baseret på forskning og evidens,« siger Christian Gaden Jensen, der leder Center for Psykisk Sundhedsfremme på Københavns Universitet.

»Det skyldes nok allermest økonomi. Men stress koster samtidig samfundet et tocifret milliardbeløb hvert år. Og de danske kommuner bliver mere opmærksomme på stresstilbud af høj kvalitet, og vi tror, at pengene vil komme mange gange ind igen og formentlig allerede inden for bare et år,« siger han.

/ritzau/