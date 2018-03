Kinas præsident lykønsker Putin efter valgsejr og åbner for samarbejde

Kinas præsident, Xi Jinping, sender mandag sine lykønskninger til Vladimir Putin, der søndag blev genvalgt til posten som Ruslands præsident.

Det russiske præsidentvalg blev gennemført, dagen efter at Xi enstemmigt blev genvalgt til præsident af Den Nationale Folkekongres i Beijing.

Med lykønskningen fra Kina kommer også et håb om, at Rusland og Kina fremover kan samarbejde og dermed forbedre det i forvejen gode forhold mellem de to stormagter.

- I øjeblikket er det strategiske samarbejde mellem Kina og Rusland på det bedste niveau nogensinde. Det sætter et godt eksempel for en ny type internationale relationer, siger Xi Jinping i sin erklæring til Putin.

Det skriver det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

- Kina er villig til at samarbejde med Rusland for fortsat at forbedre det kinesisk-russiske forhold til et højere niveau og dermed skabe en drivkraft for national udvikling i begge lande, tilføjer præsidenten.

Vladimir Putin sikrede sig søndag yderligere seks år som Ruslands præsident.

Da mere end 80 procent af stemmerne var talt op, havde den tidligere KGB-spion opbakning fra 76 procent af vælgerne.

Det oplyser den russiske valgkommission ifølge nyhedsbureauet AP.

Putins fjerde præsidentperiode udløber i 2024. Til den tid vil han have regeret det kæmpemæssige land i næsten et kvart århundrede. Det er det længste for en russisk eller sovjetisk leder siden Josef Stalin.

/ritzau/AFP

To unge mænd er såret i ny eksplosion i bomberamte Austin

Seks dage efter at en 17-årig dreng blev dræbt af en pakkebombe, har en ny eksplosion ramt Texas-hovedstaden.

Mindst to personer er søndag aften lokal tid såret i en eksplosion i Austin, hovedstaden i den amerikanske delstat Texas.

De sårede er to mænd i 20'erne, og de er begge bragt til hospitalet.

Det er endnu uklart, hvad der forårsagede eksplosionen, som sker i kølvandet på en serie af pakkebomber, der tidligere på måneden rystede storbyen.

Mandag 12. marts blev en 17-årig dreng dræbt, da en pakkebombe blev udløst ved et hus i kvarteret Windsor Park. Drengens mor, en 40-årig kvinde, blev såret.

Senere samme dag blev en ældre kvinde såret af en pakkebombe i kvarteret Montopolis nær lufthavnen.

Den anden eksplosion skete, mens politichef Brian Manley holdt pressemøde om drabet på den 17-årige.

- Vi ved ikke, hvad motivet kan være. Vi ved, at de hjem, hvor pakkerne er sendt til, tilhører afroamerikanere. Så vi kan ikke udelukke, at der er tale om hadforbrydelser, fortalte politichefen efterfølgende.

Politiet mener, at bomberne 12. marts er forbundet til en pakkebombe 2. marts, hvor en 39-årig sort mand blev dræbt.

Efterforskningen viser, at pakkerne formentlig er leveret privat. Ingen af de kendte pakkepostfirmaer har registreret forsendelser til de adresser, hvor bomberne er gået af.

Eksplosionen søndag aften skete, blot få timer efter at myndighederne hævede dusøren for oplysninger, der kan føre til anholdelse af gerningsmanden bag bomberne 2. og 12. marts. Dusøren lyder nu på 115.00 dollar - knap 700.000 kroner - mod tidligere 50.000 dollar.

På et pressemøde søndag aften nævner politichef Brian Manley ikke, hvorvidt politiet mener, at eksplosionen er relateret til de tidligere pakkebomber.

Til gengæld opfordrer han beboere til ikke at tage imod uventede pakker. Han opfordrer også beboere i det sydvestlige Austin til at blive inden døre.

Politichefen fortæller desuden, at myndighederne har modtaget en rapport om en mistænkelig rygsæk i området. Politiet er ved at undersøge de nærmere omstændigheder omkring rygsækken.

/ritzau/AP

Cirque du Soleil-artist styrter i døden under show i Florida

38-årige Yann Arnaud havde 15 års erfaring som artist i cirkusset. Direktør er overrasket over dødsfaldet.

En erfaren artist fra cirkusset Cirque du Soleil har mistet livet efter at være styrtet ned under et show i Tampa, Florida, i weekenden.

Det oplyser canadiske Cirque du Soleil Entertainment Group.

Ulykken fandt sted lørdag aften, da 38-årige Yann Arnaud faldt ned under showet Volta. Den franske performancekunstner døde efterfølgende af sine kvæstelser på et nærtliggende hospital.

Yann Arnaud havde optrådt i Cirque du Soleil-shows i 15 år og blev anset for at være en af cirkussets mest erfarne artister. Det fortæller administrerende direktør i Cirque du Soleil Daniel Lamarre.

- Vi er overraskede over, når man tager hans erfaring i betragtning, at sådan noget kunne ske, siger Lamarre fra Tampa, hvor han er fløjet til for at være sammen med showets ansatte.

- Jeg kan ikke beskrive, hvordan folk har det. Det er forfærdeligt, tilføjer han.

Yann Arnauds død er det tredje dødsfald i Cirque du Soleils 34 år.

Tilskuer Julian Martinez, der var vidne til ulykken, fortæller til den lokale tv-station WFLA, at det var "frygteligt" at overvære faldet.

- Du kunne høre publikum skrige. Der var børn til stede, og de så meget bange ud, siger Martinez.

Cirque du Soleil-direktør Daniel Lamarre siger, at han ikke kan udtale sig yderligere om ulykken.

- Vi vil samarbejde med myndighederne, som ser på de nærmere omstændigheder omkring ulykken, oplyser Cirque du Soleil.

Lokale medier rapporterer, at det så ud, som om at Yann Arnaud mistede sit greb om stroppen, da han hang oppe i luften mange meter over jorden. Showet blev øjeblikkeligt stoppet, da Yann Arnaud styrtede ned.

Franskmanden efterlader sig en hustru og to små børn.

/ritzau/Reuters

Donald Trump vil indføre dødsstraf til narkohandlere

Trump foreslår dødsstraf til narkohandlere og hårdere straffe til narkosmuglere i en ny plan mod afhængighed.

USA's præsident, Donald Trump, vil mandag afsløre en plan for bekæmpelse af det, han kalder en afhængighedskrise i landet.

Planen indeholder blandt andet dødsstraf til narkohandlere, ligesom at den opfordrer Kongressen til at skærpe strafferammen for narkosmuglere.

Det oplyser tjenestemænd fra Det Hvide Hus i en pressemeddelelse søndag aften lokal tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Justitsministeriet vil søge dødsstraf til narkosmuglere, når det er hensigtsmæssigt i henhold til den nuværende lovgivning, udtaler Andrew Bremberg, direktør for Trumps indenrigspolitiske råd.

Det Hvide Hus giver ingen specifikke eksempler på, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at søge dødsstraf til narkohandlere.

Donald Trump rejste spørgsmålet om brug af dødsstraf til narkohandlere under et vælgerarrangement i Pennsylvania tidligere på måneden. Han har gentagne gange sagt, at enkelte narkohandlere er ansvarlige for tusindvis af dødsfald.

Ifølge planen vil regeringen ligeledes forsøge at reducere antallet af recepter på medicin med en tredjedel i løbet af de næste tre år. Det skal ske ved at fremme en praksis, der reducerer udskrevne recepter under føderale sundhedsprogrammer.

Donald Trump vil fremlægge sin plan i New Hampshire, der ifølge Reuters er hårdt ramt af den såkaldte opioid-epidemi.

Opioid-epidemien er en betegnelse for den hurtige stigning i brugen af både receptpligtige og ikke-receptpligtige lægemidler i USA og Canada, som tog sin begyndelse i slutningen af 1990'erne.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er anslået 2,4 millioner amerikanere afhængige af opiater. Det vil sige narkotika, der omfatter receptpligtige, smertestillende midler samt heroin.

Mange demokratiske oppositionspolitikere er imod idéen om dødsstraf til narkohandlere. En sådan lovændring vil kræve handling fra Kongressen.

/ritzau/

Mærsk-rederi ramt af omfattende hackerangreb

Et hackerangreb mod rederiet Svitzer Australia stod på i 11 måneder, før det blev opdaget ved et tilfælde.

I 11 måneder har det Mærsk-ejede rederi Svitzer Australia været udsat for et omfattende hackerangreb.

Flere end 60.000 e-mails, der indeholder personfølsomme oplysninger om halvdelen af rederiets 1000 ansatte, er blevet stjålet.

Det bekræfter Michala Paulli, kommunikationschef i Svitzer, over for branchesitet Maritime Danmark.

- Noget af det første, vi undersøgte, var, om angrebet er afgrænset til Australien. Og det kan vi med sikkerhed sige, at det er, udtaler Paulli.

Angrebet begyndte i maj sidste år og fortsatte, indtil det ved et tilfælde blev opdaget 1. marts i år.

I mellemtiden er e-mails fra rederiets driftsafdeling, økonomiafdeling og lønningskontoret blevet videresendt til modtagere uden for rederiet.

Svitzer Australia er overbevist om, at angrebet er udført af personer uden for rederiet.

Michala Paulli oplyser, at ingen andre selskaber i Mærsk Gruppen er blevet ramt af hackerangrebet. Det skyldes, at selskaberne kører på forskellige it-systemer.

I juni sidste år blev A.P. Møller-Mærsk udsat for et omfattende hackerangreb, der lagde dele af Mærsk Gruppens it-systemer ned og kostede selskabet knap to milliarder kroner.

Mærsks containerhavne stod stille verden over. Samtidig var rederiet Maersk Line, der er verdens største containerrederi, ramt.

Mens skibene kunne sejle og navigere, var it-systemer ramt, så kunder ikke kunne få at vide, hvor deres fragt var.

Resultatet var, at Mærsk måtte lukke alle sine systemer ned.

Efterfølgende blev it-sikkerheden opgraderet, fortæller Michala Paulli til Maritime Danmark.

/ritzau/