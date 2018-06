Menneskerettighedernes vagthund snerrer af Trump: Nordkoreanerne lider, mens du taler

Donald Trump missede muligheden for at dæmme op for de uhyrligheder, som borgerne i Nordkorea lider under. Dermed har den aftale, som USAs præsident, Donald Trump, og Nordkoreas diktator, Kim Jong-un, indgik tirsdag, en væsentlig mangel, mener Stinne Bech, policy-chef hos Amnesty International.

»Det er skuffende, at aftalen ikke nævner menneskerettigheder, fordi der er så alvorlige problemer med dem i Nordkorea,« siger Stinne Bech.

Hun tilføjer, det er »bedre end ingenting«, at de to statsledere i Singapore diskuterede spørgsmålet om menneskerettigheder, men beklager, at det ikke kom med i slutdokumentet og dermed fik mere forpligtende karakter.

Her er, hvad Trump og Kim blev enige om På et historisk topmøde har Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USAs præsident, Donald Trump, underskrevet et fælles dokument. Her kan du læse, hvad der står i teksten: Præsident Donald Trump forpligter sig til sikkerhedsgarantier for Nordkorea. Der står ikke, hvad garantierne indebærer.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, genbekræfter sin »faste og urokkelige« forpligtelse til at færdiggøre afrustningen af den koreanske halvø når det gælder atomvåben. Derefter erklærer de to ledere fire punkter: USA og Nordkorea forpligter sig på at etablere et nyt forhold i overensstemmelse med de to folks ønske om fred og velstand.

USA og Nordkorea vil sætte deres kræfter ind på at opbygge en lang og varig fred på den koreanske halvø.

Med en bekræftelse af »Panmunjom Deklarationen« fra 27. april forpligter Nordkorea sig til en »komplet afrustning« af atomvåben på den koreanske halvø.

USA og Nordkorea forpligter sig til at finde og bringe de jordiske rester af krigsfanger og andre forsvundne personer hjem.

Herefter forpligter landene sig til at følge op på det aftalte i dokumentet. Det vil ske gennem møder mellem udenrigsminister Mike Pompeo og »en relevant højtrangerende« repræsentant fra Nordkorea snarest muligt. Her skal de aftale, hvordan aftalen implementeres. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Nordkorea er et notorisk lukket land, og i 2014 begyndte FN et større arbejde for at få indblik i forholdene på baggrund af bl.a. satellitfotos og vidnesbyrd fra afhoppere. Kommissionen fastslog ifølge DR, at mellem 80.000 og 120.000 blev holdt fanget i de lejre, som styret ellers havde påstået var under afvikling.

Masser af problemer, men ikke ét ord

Det fremgår også af FN-rapporten, at hundredtusindvis af fanger er omkommet i lejrene gennem de sidste årtier. Og at bevidst udsultning, hårdt tvangsarbejde, offentlige henrettelser, tortur og voldtægter er dele af dagligdagen i Nordkorea.

»De menneskerettighedskrænkelser, som vi specifikt har kritiseret, er fængselslejrene. Der er heller ingen adgang til information og ingen ytringsfrihed. Sult er et problem i det fattige nordkoreanske samfund. Der er masser at tage fat på, og vi havde gerne set, at det var nævnt med bare én sætning,« siger Stinne Bech.

På et pressemøde tirsdag betonede Donald Trump, at han og Kim Jong-un diskuterede menneskerettigheder indgående.

»Vi diskuterede det i dag, ret heftigt … Vi kommer til at gøre noget ved det. Det er slemt mange steder,« sagde præsidenten.

Diplomati er en god ting. Men de klappede hinanden på skulderen, og de voldsomme menneskerettighedskrænkelser, der foregår i Nordkorea, blev ikke nævnt. Det burde Trump have gjort. Stinne Bech, policy-chef hos Amnesty International

»Det burde have været en kritik i den situation,« siger Stinne Bech:

»Diplomati er en god ting. Men de klappede hinanden på skulderen, og de voldsomme menneskerettighedskrænkelser, der foregår i Nordkorea blev ikke nævnt. Det burde Trump have gjort.«