Meget mere end firmaets mand

Jens maler en prober vindueskarm. Fire gange. To gange er for overfladisk for den samvittighedsfulde mand fra Beder syd for Aarhus.

Med samme grundighed har han varetaget diverse stofområder på Berlingske. Siden han i 1997 tog et vikariat og senere blev fastansat, har Berlingske med sindsro kunnet give Jens Ejsing ansvaret for adskillige stofområder både som skrivende, redigerende og leder. Bed ham finde en nyhed om forskning, uddannelse, kultur eller videnskab. Jens leverer med tilhørende skarp paratviden.

Han er den eneste på Berlingske, der journalistisk tager den danske natur alvorligt. Så selvfølgelig var det ham, der måtte skrive en bog om polarforskeren Ludvig Mylius-Erichsen.

Også privat spreder manden med det friske 80'er hår sin interesse-portefølje, der blandt andet tæller fodboldklubben Arsenal, Afrika og insekter, specielt sommerfugle. Og han leverer både kolde fakta og ting, du ikke vidste, du gerne ville vide. Spiller The Gunners med en falsk 9’er? Hvad hed den tidligere prorektor på Syddansk Universitet?

Jens er en blandt Berlingske-redaktionens fem Jens’er. Det betyder ikke, at den fodbold- og løbeglade nyhedshund med forkærlighed for Thailand om sommeren er en metervare i det brølende nyhedshelvede.

Hr. Ejsing spiser ofte morgenens syltetøjsmad under redaktionsmøder. Han møder ofte på arbejde iført fodboldtrøjer i muntre farver fra lande på det afrikanske kontinent. En tøjstil, der passer fint til de shorts, han ikke smider mellem april og oktober uanset temperatur og konjunkturer i dagspressen.

Jens Ejsing beriger redaktionen med et beundringsværdigt mix af afvæbnende humor, allsidig professionalisme og sans for, hvornår en udenomsredaktionel snak er på sin plads for at tage trykket, når fyringer eller private udfordringer gør arbejdsdagen tung.

At manden fylder 50 må være en reminder til alle, der måtte mene, at midaldrende mænd er kedelige og på vej ud og væk. Til gengæld er han hørt udtale Vasbygade med tryk på by.

Jyden i ham fornægter sig ikke.