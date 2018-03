Medina undskylder for sprit- og kokainkørsel

En flov og undskyldende Medina fik fredag en dom for at køre bil, mens hun var påvirket af kokain og alkohol.

»Som de fleste af jer nok ved, har jeg netop fået en dom for at have kørt bil i påvirket tilstand. Jeg angrer dybt og er flov over min handling og den situation, jeg har bragt mig selv og andre mennesker i.«

»Til alle jer, jeg har skuffet: I har min uforbeholdne undskyldning,« skriver popstjernen på Facebook.

Det var den 29. juli sidste år klokken kvart i fem om morgenen, at sangerinden blev stoppet bag rattet af politiet ved en rutinemæssig kontrol i Hornbæk i Nordsjælland.

Hendes promille var på 1,13, og hun havde kokain i blodet, der oversteg bagatelgrænsen.

Hun havde aftenen forinden spillet på Langelandsfestival og efterfølgende været i byen i København og Hornbæk. I den forbindelse havde hun blandt andet drukket vin, og hun indrømmer, at hun har taget en bane kokain.

Dommen lød på en frakendelse af kørekortet i tre et halvt år og en bøde på 43.500 kroner.

Popstjernen var ikke selv til stede til at modtage sin dom i Retten i Helsingør.

Medina, der for nylig skiftede navn til Frederikke Hansen, fortæller, at den påvirkede kørsel fandt sted, mens hun var i »hård personlig krise«, hvor hun traf »nogle åbenlyst forkerte valg«.

»Der findes ingen undskyldninger for det, jeg har gjort. Men der findes den forklaring, jeg giver jer her. Den vil jeg bruge til at komme videre som et stærkere, klogere og bedre menneske, så godt som jeg kan,« skriver hun på Facebook.

Folkekirkens Nødhjælp, som siden 2015 har arbejdet med Medina om at skabe opmærksomhed om mennesker på flugt, har efterfølgende trukket stikket, oplyser organisationen.

»Samarbejdet med Medina er nu stoppet, og det er sket på en trist baggrund.«

»Vi har dog ikke været i tvivl om beslutningen, fordi sagen handler om noget så alvorligt som at køre bil i alkohol- og narkotikapåvirket tilstand og dermed risikere at bringe andre menneskers liv i fare,« siger kampagnechef Mulle Juul Korsholm i en pressemeddelelse.

/ritzau/