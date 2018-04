Medie: Ulv blev skudt af LA-politikers nære familiemedlem

Der er kommet fornyet fokus på den ulv, der mandag for en uge siden blev skudt ned i Vestjylland nær Ulfborg, efter at DR er kommet i besiddelse af amatøroptagelser af selve drabet og oplysninger om, at ulven blev skudt på en lokal politikers mark af et af hans nære familiemedlemmer.

Den lokale politiker er Liberal Alliances folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds, Steffen Troldtoft.

Han er ikke sigtet i sagen, men det er velkendt, at han går ind for en regulering af ulvebestanden. Sammen med Carsten Bach, der er Liberal Alliances miljøordfører på Christiansborg, har han fremsat et forslag om at gøre det lovligt at skyde ulve, hvis de er inden for 50 meters afstand af husdyr, 200 meters afstand af driftsbygninger eller 300 meters afstand af beboelse.

Midt- og Vestjyllands Politi efterforsker episoden, og politiet har hverken afhørt eller sigtet Steffen Troldtoft i sagen. Politiet mener altså ikke, at han har været involveret. Til gengæld er en 66-årig mand sigtet for overtrædelse af jagtlovgivningen.

Det drejer sig ifølge DR om en 66-årig mand, der er et nært familiemedlem til Steffen Troldtoft.

Læs også En gylden dræber står bag hvert fjerde »ulveoverfald«

Mandag oplyser politiet, at betjente har foretaget en indledende afhøring af den 66-årige, ligesom politiet har ransaget hans bil og bopæl. I den forbindelse er flere jagtvåben blevet konfiskeret. Politiet afventer nu svar på tekniske undersøgelser, før anklagemyndigheden kan tage stilling til, om manden skal tiltales.

Den 66-åriges forsvarsadvokat, Jan Schneider, oplyser til Berlingske, at manden nægter sig skyldig. Manden afventer den videre efterforskning, før han tager stilling til sigtelsen, og før han vil afgive forklaring. Advokaten understreger, at videoerne, som DR har vist, ikke kan stå alene i sagen.

»Der er flere juridiske problemstillinger, som er uafklarede. Blandt andet er der ingen praksis, som belyser, hvorledes nødværgebestemmelsen i straffeloven skal fortolkes i denne sammenhæng. Der mangler også retningslinjer i forhold til, hvornår og hvordan varselsskud eller skud for at skræmme ulve skal afgives,« siger han.

Jan Schneider vil ikke bekræfte, at den 66-årige er i familie med Steffen Troldtoft, eller at ulven blev skudt ned på Steffen Troldtofts grund.

Læs også Bendt Bendtsen i opråb til regeringen: Få nu indhegnet ulvene

På Steffen Troldtofts Facebook-side har sagen allerede medført ubehagelige kommentarer. Flere skriver, at politikeren bør skamme sig, selv om det endnu ikke står klart, om han spiller en rolle i sagen.

Det har ikke været muligt at få et interview med Steffen Troldtoft. Politisk ordfører for Liberal Alliance Christina Egelund understreger, at partiet tager afstand fra selvtægt. Hun har ikke talt med den vestjyske folketingskandidat, efter hun søndag aften blev præsenteret for videooptagelserne af nedskydningen af ulven.

I Liberal Alliance i Vestjyllands Storkreds, hvor Steffen Troldtoft stiller op, mener formanden, Claus Rasmussen, ikke, der er nogen problemer for partifællen.

»Jeg er fuldt ud klar over, at vores politik på området er, at man skal have lov til at regulere ulvebestanden i nærheden af boliger. Den politik støtter både jeg og Steffen Troldtoft. Det står vi fuldstændig ved. At der så er en, der potentielt begår selvtægt på hans ejendom, er uacceptabelt. Men det glæder mig, at han ikke er indblandet overhovedet. At han ikke engang er afhørt af politiet,« siger Claus Rasmussen.

På en af de amatørvideoer, som DR har vist, ses en traktor køre efter en ulv. Det er ifølge DR Steffen Troldtoft, der sidder bag rattet. I en anden video ses traktoren køre forbi i baggrunden, da en grøn bil kører op på siden af ulven, og fra et nedrullet vindue skyder mod ulven, der falder om på marken.

Politiet oplyser, at videomaterialet indgår i efterforskningen.

Ulven er et fredet dyr i hele Europa, og straffen for at skyde en ulv er op til to års fængsel. Dog kan der søges om dispensation til at skyde en ulv, hvis den volder særlige problemer, ligesom det kan være i orden at skyde en ulv, hvis man handler i nødværge.