Medie: Mere end 200 danskere er medlem af skjult internetforum for pædofile

Mere end 200 danskere er medlem af et skjult internetforum for pædofile. De er en del af et globalt netværk med over 18.000 medlemmer, hvor mange fortæller detaljeret om seksuelle præferencer og i nogle tilfælde erfaringer med børn. Det afdækker P1 Orientering i dag.

Siden august er der i snit kommet mere end 80 nye brugere om dagen på netværket. De stammer fra hele verden, og mange af dem oplyser konkret, hvilket køn og aldersgruppe, de er tiltrukket af.

Langt hovedparten skriver, at de foretrækker piger, og nogle endda helt ned til spædbørnsalderen.

Der er også brugere, der skriver ting på dansk, såsom:

»Jeg er virkelig meget pædofil, elsker små piger 2-10 år. Jeg elsker at se dem blive brugt,« skriver en anonym bruger.

Eller:

»Jeg har de sidste 20 år erkendt, at unge/ekstremt unge piger er dejlige at se på. Jeg lever efter princippet nok se, men ikke røre, selvom jeg ikke har overholdt det 100 procent,« skriver en anden bruger på dansk.

Det pædofile forum, som kun kan findes på det mørke internet via en særlig browser, kalder sig for et “legalt debat og selvhjælps-forum”, som har til formål, at brugerne kan dele deres tanker og debattere deres seksuelle tiltrækning til børn.

Derimod er forummet officielt ikke et sted for aktive pædofile, der søger pædofile kontakter eller deler billeder af børn, fremgår det af forummets retningslinjer.

Men i praksis er det ikke kun debat og meningsudveksling, der foregår i det pædofile forum.

Der er f.eks. også opslag, hvor brugerne åbent beskriver seksuelle erfaringer med børn eller søger efter andre voksne, som har adgang til børn, man kan “lege med”.

Opslagenes karakter bekymrer Ellids Kristensen, lektor og overlæge ved Sexologisk Klinik på Rigshospitalet.

»Det er jo meget konkret, det her. Der er ikke noget fantasi over det, efter min mening,« siger Ellids Kristensen, som har gennemgået en række udsagn fra det pædofile forum på vegne af P1 Orientering:

»Det tyder på, at der er en del af brugerne, som selv har gjort noget (med børn, red.) og som er villige til at hjælpe andre til at få fat i nogle børn, de kan gøre noget med. Det synes jeg virkelig er bekymrende.«

FAKTA: TOR OG DARK WEB Dark web er en del af internettet, som alene kan tilgås ved hjælp af en såkaldt Tor-browser . En Tor-browser er en browser som fx Chrome eller Firefox, men som giver brugerne anonymitet via lag på lag af kryptering. Dark web hedder i virkeligheden “hidden services” på Tor-nettet. Tor er kendt for at huse websider med våben,stoffer, stjålne data og børneporno. De skjulte sider rummer også fx medier, politiske debatfora og sider dedikeret til menneskerettigheder og ytringsfrihed. Næsten 5000 danskere bruger dagligt Tor. Det er langt fra alle brugere at Tor-browseren, der besøger disse “hidden services” - flertallet bruger Tor som en browser til at surfe det almindelige internet anonymt. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Ellids Kristensen har mange års erfaring med behandling af pædofile. Og hun er generelt skeptisk over for lukkede fora, hvor folk med en seksuel tiltrækning til børn kan finde ligesindede:

»Der kommer en almindelighed over det, som er farlig. Jeg er bange for, at de fastholder hinanden i en afvigende seksualitet med ofre til følge,« siger Ellids Kristensen.

I Danmark er det ikke strafbart at ytre sig om, at man er pædofil, eller hvilke konkrete seksuelle præferencer man har i forhold til børn, f.eks. køn og alder.

Men nogle konkrete formuleringer og udsagn på det pædofile forum, P1 Orientering har fundet, kan pege i retning af faktiske krænkelser af børn, eller at nogle personer har til hensigt at krænke et barn.

Det siger Nicolaj Holst, lektor i strafferet ved Aalborg Universitet.

»Helt generelt kan man ytre sig om sine meninger og præferencer. Men hvis man siger noget, der indikerer, at man f.eks. forsøger på at få sex med eller blufærdighedskrænke et barn, så kan det være strafbart som en forsøgshandling,« forklarer Nicolaj Holst.

Men hvis den slags udtalelser på nogen måde skal tælle som beviser forudsætter det, at det overhovedet er muligt at finde frem til den person, der har skrevet ordene på mørkenettet. Og det er særdeles svært.

1-3 procent af befolkningen er seksuelt tiltrukket af børn i større eller mindre grad, ifølge internationale studier.

Har du seksuelle tanker om børn, eller kender du nogen, der har, så kan du kontakte Sexologisk Kliniks anonyme telefonrådgivning, Bryd Cirklen, på tlf. nummer 65 909 909.

Rigspolitiets nationalt cybercrime center har en afdeling for cyberrelaterede seksualforbrydelser. Her siger politikommissær Flemming Kjærside, at der er nogle helt særlige udfordringer med at håndhæve loven på det mørke internet.

»Når vi taler om de her fora, så ved vi aldrig, hvor i verden de ligger. Det var nemt nok, hvis en server stod i Danmark, så kan vi gøre et eller andet specifikt.«

Men samtidig understreger han, at dansk politi arbejder tæt sammen med internationalt politi for at fange personer, der forsøger at skjule deres identitet.

»Internationalt har vi haft nogle gode succeser, hvor man f.eks. anholdt en, som har vist sig at være administrator, så kan politiet sætte sig på et forum. Det er ikke noget, vi har benyttet os af i Danmark, men hvis man ser rundt i verden, så bliver folk til stadighed taget, selvom de bruger Tor-nettet. Men det er en stor udfordring, det er der slet ingen tvivl om.«

P1 Orientering har forsøgt at få en kommentar fra administrator og en række danske brugere af forummet, men de er ikke vendt tilbage på henvendelsen.