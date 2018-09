Medie: Justitsministeriet var tæt involveret i sagen om at forbyde Loyal to Familia

Justitsministeriet har spillet en betydelig rolle i Rigsadvokatens undersøgelse af muligheden for at rejse sagen om at forbyde banden Loyal to Familia (LTF).

Det skriver Radio24syv, der har fået aktindsigt i en række dokumenter i sagen.

På den baggrund kan mediet fortælle, at Justitsministeriet løbende har holdt møder med Rigsadvokaten omkring sagen og at ministeriet stod for den juridiske fortolkning af lovgivningen på området for Rigsadvokaten.

Møderne blev ifølge Radio24syv holdt i løbet af efteråret sidste år, mens daværende rigsadvokat Ole Hasselgaard undersøgte, om der var grundlag for at gå videre med sagen om at forbyde banden. Flere af Radio24syvs oplysninger fremgår angiveligt også af et folketingssvar fra Justitsministeriet.

Det tætte samarbejde mellem ministeriet og Rigsadvokaten er ifølge professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet Eva Smith bekymrende.

»Problemet er, at man kan komme i tvivl om, hvorvidt denne her afgørelse er en ren saglig og objektiv afgørelse, der er truffet af Rigsadvokaten, fordi ministeriet har været inde over. Vi ved jo alle sammen, at Pape rigtig gerne vil have rejse denne sag, og ministeriet vil naturligvis i vidt omfang forsøge at hjælpe justitsministeren i de tiltag, han nu gerne vil have igennem,« siger hun til Radio24syv.

Mediet har haft fat i Justitsministeriet, der i et skriftligt svar oplyser, at det er »naturligt«, at ministeriet er involveret i undersøgelsen, fordi der blandt andet var juridiske spørgsmål, der skulle afklares.

Et argument, som lektor i strafferet Trine Baumbach fra Københavns Universitet, over for Radio24syv bakker op, med henvisning til, at de ypperste eksperter på området er tilknyttet ministeriet, og at der er tale om en »meget, meget speciel sag«.

Hverken den nytiltrådte rigsadvokat Jan Reckendorff eller justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har ønsket at stille op til interview med radiostationen.

Sagen om et forbud af LTF er bemærkelsesværdig, fordi lignende sager mod andre omdiskuterede grupperinger adskillige gange er blevet afvist af tidligere rigsadvokater.

LTF blev for alvor kendt i offentligheden sidste år, hvor banden først indledte en intensiv rekrutteringskampagne blandt børn og unge på særligt Nørrebro i Købenahvn, og siden hen spillede en nøglerolle som den ene part i bandekrigen i København, hvor fire personer mistede livet.

Siden er banden blevet decimeret betydeligt. En betydelig andel af bandens medlemmer - omkring 150 personer ifølge de seneste tal fra Justitsministeriet - sat bag tremmer og interne uenigheder har gjort, at gruppen har mistet sit fodfæste i bl.a. Aarhus og Tingbjerg.

Seneste slag blev sat ind 4. september, hvor Københavns Politi meddelte, at man oprettede et foreløbigt forbud mod LTF, der trådte i kraft samme dag.