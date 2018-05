Medie: Eks-forvaltningschef skal løse gordisk lærerknude

Det bliver ifølge Avisen.dk Per B. Christensen, der skal stå i spidsen for den kommission, som skal granske lærernes arbejdstid. Kommunernes Landsforening ønsker hverken at be- eller afkræfte historien.

61-årige Per B. Christensen er tidligere formand for Børne- og Kulturchefforeningen fra 2001 til 2008. Derudover har han i 20 år indtil juni sidste år været direktør i Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved Kommune.

I januar i år udpegede undervisningsminister Merete Riisager (LA) ham til opmand, der skal være med til at sikre, at FGU - Forberedende Grunduddannelse - kommer godt fra start lokalt.

Avisen.dk skriver, at mediet har talt med Per B. Christensen, men at han ikke ønsker at knytte kommentarer til sin udnævnelse, før den er officiel fredag morgen.

Der er indkaldt til en pressebriefing fredag, hvor formanden vil blive præsenteret.

Kommissionen var en del af den aftale, som lønmodtagerne på kommunernes område indgik med deres arbejdsgivere i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i april.

Her kunne lærer-formand Anders Bondo Christensen og kommunernes chefforhandler, Michael Ziegler, ikke nå til enighed om en aftale om lærernes arbejdstid.

Lærernes arbejdstid har været et stridspunkt mellem kommuner og lærerne, siden den blev bestemt ved lov i 2013.

