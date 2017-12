Mary og Frederik besøger brutalt fængsel med børnene

Mens vejret har gjort julen til en grå affære i år, har kronprinsparret fejret højtiden i solskin på Tasmanien, hvor kronprinsesse Mary er opvokset.

Ferien har dog ikke bare stået på familiehygge med kronprinsessens søskende, Patricia Bailey og Jane Stephens.

Der har nemlig også været tid til at være kulturelle for parret og deres fire børn, prins Christian på 12, prinsesse Isabella på 10, og tvillingerne prinsesse Josephine og prins Vincent på 6 år.

Blandt andet har kronprinsesse Mary og kronprins Frederik besøgt Port Arthur, som i 1800-tallet var et meget brutalt fængsel.

Det skriver den lokale avis The Mercury i følge Billed-Bladet.

Fængslet husede i sin tid de fanger, der blev sejlet fra England til Australien for at afsone livstidsdomme, og det var bestemt ikke et rart sted at ende.

Port Arthur havde tilnavnet "Helvede på Jorden", fordi det var så barskt.

Det er seks år siden, kronprinsesse Mary sidst var på Tasmanien.

/ritzau/