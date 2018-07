Martin Henriksen: »Det handler vist mest om at placere nogle bygninger. Det løser jo ikke de udfordringer, vi står over for«

Såvel Socialdemokratiet som Dansk Folkeparti holder et ekstra vågent øje med den udlændingepolitiske udvikling syd for grænsen, efter at tyskerne har besluttet sig for at oprette særlige transitcentre til asylansøgere ved deres grænse mod syd.