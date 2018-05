Martin Geertsen erstatter Søren Pind i Folketinget

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pinds (V) beslutning om at forlade dansk politik og træde ud af Folketinget giver automatisk plads i Folketinget til Søren Pinds suppleant, Martin Geertsen (V).

»Jeg takker ja til at træde ind i Folketinget efter Søren Pind,« siger Martin Geertsen (V) til DR Nyheder.

Martin Geertsen og Søren Pind er nære venner og har siddet både i Folketinget og Københavns Borgerrepræsentation sammen.

»Jeg har vidst det gennem et stykke tid, så jeg har været forberedt på det, siger Martin Geertsen«.

»Jeg har kendt Søren Pind igennem 25 år, så derfor er det på det personlige plan en trist dag - og det er også en trist dag for Venstre,« siger han.

Vil kæmpe for København

Den 48-årige Martin Geertsen har tidligere siddet i Folketinget - bl.a. som integrationsordfører og hovedstadsordfører.

Fra 2002 til 2008 var han kulturborgmester i København, og han har været medlem af regionsrådet i region Hovedstaden siden 2014. Til DR Nyheder siger Martin Geertsen, at hovedstadens udfordringer fortsat vil være en vigtig mærkesag for ham. Han peger bl.a. på regeringens udflytning af statslige arbejdspladser væk fra hovedstadsområdet som et tema.

»Jeg har ikke noget imod udflytning af statslige arbejdspladser og udligning på tværs af landsdele, men der er behov i Venstre og regeringen og Folketinget for, at vi også tager hånd om de udfordringer, vi har i hovedstaden,« siger Martin Geertsen og peger på trængsel og forurening som to af Københavns udfordringer.