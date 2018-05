»Marsskælv« skal give indsigt i vores naboplanet

Der er gået seks år siden sidst, men fredag klokken 13 dansk tid sendte USAs rumfartsorganisation NASA igen et fartøj af sted mod Mars. Målet med projektet er blandt andet at løse et af de store mysterier om planeten: Hvordan dens indre er sammensat.

Raketten hedder »Insight« og blev sendt af sted fra Vandenberg-basen i Californien. Hvis alt går som forventet, vil mission give forskere mulighed for at få et særligt indblik i planeten og dens oprindelse.

»Insight« er ubemandet, men raketten er udstyret med en robotarm, der skal placere en seismograf på planetens overflade. En seismograf kan måle og optegne jordrystelser. Den skal med andre ord måle »marsskælv«.

Skælvene kan gøre forskerne klogere på, hvilke grundstoffer planeten består af, fordi rystelserne er forskellige, afhængig af om de skal igennem sten, is eller noget helt tredje. Hvis man finder ud af, hvad en planet består af, kan man blive klogere på, hvordan planeterne i solsystemet i sin tid er blevet til.

I dette tilfælde, vil forskerne blandt andet gerne finde ud af, hvorfor Mars og Jorden er forskellige på trods af, at de lev dannet på præcis samme måde for 4,5 milliarder år siden. Det kan give en forståelse af, hvordan stenplaneterne har udviklet sig gennem årene.

Det menes, at Mars har en metalkerne, en tæt kappe og tyndere skorpe, men hvor grænserne præcis ligger er uvist. Det skal seismografen også gerne kunne fastslå.

»Det er et projekt, vi planetfysikere har efterlyst i meget lang tid. Det er første gang, man for alvor skal kigge ind i Mars,« siger Morten Bo Madsen, der er planetfysiker på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, til Ritzau.

Sidste gang, NASA sendte en seismograf til Mars, var i 1970erne, hvor missionen mislykkedes. Seismografen kunne ikke måle jord­rystelser, fordi den var placeret forkert. Derfor er man denne gang ekstra opmærksomme på, hvor seismografen skal placeres.

»Insight« er udstyret med et instrument, der giver forskerne mulighed for at holde øje med den præcise placering, mens Mars roterer.

Missionen ventes at vare mindst 26 måneder, hvilket svarer til et Mars-år. I det tidsrum forventer forskerne op mod 100 marsskælv.

Ifølge planen skal »Insight« lande på Mars 26. november i år.