Margrethe fylder 78: Familien er ved hendes side

En forårsdag i april for 78 år siden kom dronning Margrethe til verden.

Men faktisk var det ikke meningen, at hun en dag skulle blive Danmarks monark.

Den 16. april 1940 fik kong Frederik IX og dronning Ingrid deres førstefødte, som blev døbt Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid og fik titlen prinsesse af Danmark.

Hun fik navnet Alexandrine efter sin farmor, prinsesse Alexandrine, og Ingrid efter sin mor, dronning Ingrid.

Hun fik også det islandske navn Þórhildur

Da dronning Margrethe kom til verden i 1940, var hendes farfar, den daværende regent, kong Christian X, også Islands monark.

Dronning Margrethes forældre fik ingen sønner, men to prinsesser mere, prinsesse Benedikte på nu 73 år og eksdronning Anne-Marie på i dag 71 år.

Derfor blev kong Frederik IX's lillebror, prins Knud, arveprins af Danmark og stod til at blive landets monark, når storebroren en dag døde.

Men tronfølgeloven blev ændret i 1953, og i 1972 - 19 år efter - blev dronning Margrethe landets regent, da kong Frederik IX døde.

Ved sin side havde hun prins Henrik, der støttede hende i sorgen og i rollen som Danmarks regerende dronning.

Parret blev gift i sommeren 1967 efter at have mødt hinanden ved et middagsselskab i London to år forinden. De lærte for alvor hinanden at kende til et bryllup i Skotland i 1966.

Dengang var han fransk diplomat og bar navnet Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat, men blev prins Henrik af Danmark, da han trådte ud af Holmens Kirke i København 10. juni 1967.

Året efter brylluppet blev parret forældre til kronprins Frederik, der fylder 50 år 26. maj i år, og senere til prins Joachim, der nu er 48 år. De to prinser har gjort dronningen til farmor otte gange.

Sidste sommer kunne dronning Margrethe og prins Henrik fejre guldbryllup efter 50 år sammen som mand og kone.

Den romantiske mærkedag blev fejret privat, men blev samtidig også starten på en stormombrust tid i det danske kongehus.

Dronningen holdt fast i sin begravelsesplan, da det i august 2017 kom frem, at prins Henrik ikke ville begraves ved siden af hende i den planlagte glassarkofag i Roskilde Domkirke, kongefamiliens hvilested.

Efter et længere sygdomsforløb døde prins Henrik 13. februar 2018.

Efterfølgende erklærede hoffet en måneds hofsorg, men dronningen vendte allerede tilbage til pligterne ti dage efter prinsens død for at passe sin gerning.

Som landets statsoverhoved skal hun blandt andet formelt underskrive landets love, stå i spidsen for statsbesøg og modtage udenlandske ambassadører.

Dronning Margrethe har studeret statskundskab ved Aarhus Universitet og arkæologi ved University of Cambridge i England. Hun har også læst ved Københavns Universitet, Sorbonne-universitetet i Frankrig og ved London School of Economics i England.

På sin fødselsdag 16. april vil dronning Margrethe sammen med den kongelige familie træde ud på balkonen ved Christian IX's Palæ på Amalienborg klokken 12 og hilse på de fremmødte.

Det er også muligt at sende dronningen en lykønskning, har kongehuset oplyst.

Gratulationslister vil være fremlagt i porten i Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 København K, 16. april fra klokken 10.00 til 14.00.

/ritzau/