Mangel på respekt er ved at sende Danmark ud over kanten: »Når man løber så stærkt, så betyder anerkendelse meget«

Det offentligt ansatte Danmark er trætte af at skulle at køre »længere på literen«, trætte af at blive målt og vejet, og trætte af at det er skemaer og ikke at arbejdet gøres ordentligt, der tæller. Mangel på anerkendelse er ved at drive Danmark ud i en lammende storkonflikt.