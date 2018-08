Mand tiltalt i danmarkshistoriens største amfetaminsag

Anklagemyndigheden har tiltalt en 43-årig mand i en rekordstor narkosag om 1,3 ton amfetamin og 13,8 ton hash.

Manden er tiltalt for at have indsmuglet de enorme mængder narko til landet i perioden fra februar 2015 til juni 2017.

I Københavns Politi har politikommissær Steffen Th. Steffensen tidligere sagt, at han ikke har hørt om amfetaminsager af samme størrelse.

Det er dog ikke lykkedes politiet at beslaglægge al narkoen, som manden nu anklages for at have indsmuglet.

Politiet har samlet beslaglagt omring 365 kilo amfetamin og 2,4 ton hash, som blev fundet på adresser på Amager og i Hvidovre i forbindelse med en politiaktion i november sidste år.

Den 43-årige har været varetægtsfængslet siden 26. juli, og sagen mod ham bliver behandlet i Københavns Byret i oktober, oplyser Københavns Politi tirsdag.

/ritzau/