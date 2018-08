Mand tiltalt i danmarkshistoriens største amfetaminsag: Sagen startede med et lykketræf

Anklagemyndigheden har tiltalt en 43-årig mand i en rekordstor narkosag om 1,3 ton amfetamin og 13,8 ton hash.

Manden er tiltalt for at have indsmuglet de enorme mængder narko til landet i perioden fra februar 2015 til juni 2017.

Det var et tip, som gjorde, at politiet kunne hive den store narkofangst i land. Internt i Københavns Politi er sagen døbt »Lucky Punch«.

»Det var det, det var. Vi får et tip og finder alt det her på tre adresser,« siger politikommissær ved Københavns Politi Steffen Th. Steffensen.

Ifølge politikommissæren er gadeværdien mellem 200 og 300 kroner per gram amfetamin og cirka 50 kroner per gram hash.

»Jeg har været i det her game i rigtig mange år, og jeg har aldrig hverken læst eller set en sag af sådan en størrelse i Danmark. Så det er en god fangst,« siger han.

Politiet ønsker ikke at uddybe, hvor det afgørende tip kom fra.

Det førte dog til, at politiet i november sidste år slog til mod et lagerhotel i Tårnby på Amager, hvor mindre mængder amfetamin og hash blev fundet gemt i 600 plastikruller. Amfetaminen blev fundet både i pulverform og som piller.

Også to politiaktioner mod et lagerhotel og et hus i Hvidovre gav gevinster. Ud over at beslaglægge den store mængder stoffer, anholdt politiet den nu tiltalte samt to andre personer.

Den 43-årige mand er den eneste, som er tiltalt i sagen.

Selv om manden ifølge anklagemyndigheden har indsmuglet 1,3 ton amfetamin og 13,8 ton hash, er det baseret på beregninger. Det er nemlig ikke lykkedes at beslaglægge al narkoen.

Politiet har samlet beslaglagt omring 365 kilo amfetamin og 2,4 ton hash fordelt på de tre adresser. Desuden er større kontantbeløb i både euro og kroner beslaglagt.

»Narkotikummet kan ikke alt sammen omsættes i Danmark, så jeg tror, at det er røget ned gennem Europa til nogle andre store lande,« siger Steffen Th. Steffensen.

Hverken politi eller anklager ønsker at oplyse, hvordan de tre, som har været anholdt i sagen, kender hinanden.

Sigtelserne mod de to andre opretholdes dog fortsat, fortæller anklager Troels Jørgensen.

»De er fortsat sigtet i sagen, og vi vil tage stilling til sigtelserne, når den her sag mod den tiltalte er afgjort,« siger han.

Den 43-årige har været varetægtsfængslet siden 26. juli.

Når sagen kommer for retten, vil Troels Jørgensen gå efter en særlig hård dom til manden.

Det er muligt at få en hårdere dom, end hvad strafferammerne tillader, hvis der er tale om særlige omstændigheder - eksempelvis meget store mængder narkotika.

»Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at forholdene skal bedømmes efter en bestemmelse i straffeloven, som giver mulighed for, at man kan gå over det strafmaksimum, der er for bestemmelsen om narkotika,« siger anklageren.

Troels Jørgensen ønsker ikke at oplyse, hvordan den 43-årige forholder sig til tiltalen. Han vil heller ikke løfte sløret for, om manden har forklaret sig til politiet.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få en kommentar fra mandens forsvarer, advokat Rolf Gregersen.

Sagen mod narkobagmanden bliver behandlet i Københavns Byret i oktober.

/ritzau/