Mand slipper for fængsel trods millionsvindel med slik

En 46-årig slikgrossist fra Virum skal ikke tilbringe en eneste dag i fængsel, selv om han har snydt statskassen for over seks millioner kroner.

For godt nok har Retten i Lyngby torsdag valgt at straffe manden med fængsel i et år og ni måneder. Men fængselsstraffen gøres betinget, på vilkår af at den dømte udfører samfundstjeneste i 250 timer.

På den økonomiske front falder hammeren hårdere. Den 46-årige idømmes en bøde på 4,1 millioner kroner. Hertil kommer 6,1 millioner i erstatning.

Det var i perioden fra januar 2012 til januar 2013, at manden importerede enorme mængder slik fra Tyskland og Sverige.

Manden undlod imidlertid at betale de nødvendige afgifter, for derefter at sælge varerne videre med beskeden om, at afgiften skam var betalt.

Under sagen har manden nægtet sig skyldig, men retten afviser at tro den tiltaltes forklaring om, at der allerede var betalt afgifter på varerne, eller at han om ikke andet var i god tro herom.

Ikke desto mindre mener retten altså, at det er på sin plads at gøre fængselsstraffen betinget.

Det sker først og fremmest med henvisning til, at sagen er trukket ud. Myndighederne har ganske enkelt været så længe om at behandle sagen, at det ifølge retten ville være en overdrivelse at sætte manden bag tremmer.

/ritzau/