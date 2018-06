Mand sigtet for voldtægt af ni-årig også sigtet i Emilie Meng-sagen

Den 34-årige mand, som er sigtet og varetægtsfængslet i foreløbig fire uger for fuldbyrdet voldtægt og frihedsberøvelse af en blot ni år gammel pige i det nordvestlige Jylland, er den samme, som tidligere har været anholdt og den dag i dag stadig er sigtet for drabet på den 17-årige Emilie Meng fra Korsør.

Manden, der er lastbilchauffør, er fra en landsby nær Struer. Han har tidligere haft bopæl ved Kolding. Og i forbindelse med Emilie Meng-sagen, hvor HF-pigen forsvandt natten til den 10. juli 2016, efter hun kort før kl. 04.00 var ankommet med tog sammen med sine veninder efter en bytur i Slagelse, blev lastbilchaufføren, som dengang boede i Sydjylland, halvanden måned efter Emilie Mengs forsvinden anholdt og sigtet for drabet.

Efter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi havde undersøgt hans køretøjs navigation og angiveligt konstateret, at han ikke havde været i Korsør den pågældende nat, Emilie Meng forsvandt, blev han løsladt igen. Uden at have været stillet for en dommer.

Men sigtelsen mod ham er stadig opretholdt. Det bekræfter hans advokat i den nye sag, hvor den 34-årige mand lørdag i et grundlovsforhør blev varetægtsfængslet i foreløbig fire uger for voldtægt og frihedsberøvelse af den ni-årige pige fra Vinderup.

»Politiet har ikke frafaldet sigtelsen mod min klient i forbindelse med Emilie Meng-sagen. Men det forventer jeg sker. Der er jo ingen forældelsesfrist i drabssager, så politiet kan opretholde sigtelsen. Men det er min klare forventning, at den vil blive frafaldet,« siger advokat Jesper Gad, som er beskikket forsvarer for den varetægtsfængslede lastbilchauffør.

B.T. har også talt med efterforskningslederen i Emilie Meng-sagen, vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, og foreholdt ham personsammenfaldet i de to sager.



Han vil dog hverken be- eller afkræfte, om sigtelsen mod den pågældende er opretholdt.

»Jeg har ingen kommentarer til det. Og jeg har ingen kommentarer til sagen fra Jylland,« siger Søren Ravn-Nielsen med henvisning til voldtægtssagen fra Mors.

B.T. har talt med den sigtedes kone. Hun har tidligere bedyret sin mands uskyld. Hun ønsker ikke at udtale sig yderligere, oplyser hun.

Den ni-årige pige fra Vinderup blev den 13. juni i tidsrummet mellem klokken 18.00 og 20.30 voldtaget. Forinden var hun blevet lokket ind i en bil i området ved Legind Sø og kørt til et ukendt sted cirka 35 minutters kørsel fra, hvor voldtægten fandt sted.

Efterfølgende gik der ni dage fra den fuldbyrdede voldtægt og frihedsberøvelse, til den nu varetægtsfængslede mand blev anholdt og sigtet.

Lastbilchaufføren er tidligere idømt en årelang fængselsstraf for voldtægt af en 12-årig pige. Forbrydelsen skete, da manden var 23 år gammel.

Pigen blev antastet af ham, da hun var ude at lufte sin hund i området ved Sostrup Slot.

Den 34-årige, som i weekenden blev fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre, nægter sig skyldig i sigtelsen for fuldbyrdet voldtægt og frihedsberøvelse af den ni-årige pige fra Vinderup.