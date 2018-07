Mand ramt af politiskud overlever - fængslet af dommer

En 40-årig mand, der søndag blev ramt af et skud fra politiet i Hvidovre, er mandag blevet varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

I et retsmøde i Glostrup har en dommer vurderet, at der er begrundet mistanke om, at manden i forbindelse med skyderiet fremsatte trusler og forsøgte at udøve grov vold mod politiet.

Samtidig står det klart, at manden overlever, efter at han søndag middag hårdt såret blev bragt til behandling på Rigshospitalet.

»Hans tilstand er stabil,« siger Christian Otto, der er specialkonsulent hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Myndigheden skal nu undersøge, om betjentene handlede korrekt i sagen. Det er normal praksis, når personer kommer alvorligt til skade eller dør i mødet med politiet.

Det er fortsat uklart, hvad der førte til, at manden blev skudt.

Ifølge Ekstra Bladet er der muligvis tale om en psykisk syg mand, der har truet politiet med en hobbykniv.

Den oplysning vil hverken politiet eller politiklagemyndigheden dog bekræfte.

/ritzau/