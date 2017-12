Mand på Lolland menes indebrændt mens samlever gik tur

Næstved. En mand formodes at være omkommet under en brand i en landejendom uden for Sakskøbing søndag morgen, oplyser politiet.

Såvel mandens samlever som en chauffør i en lastvogn slog uafhængigt af hinanden ved seks-tiden alarm om ilden.

De nærmere omstændigheder ved branden og de mulige årsager er det søndag formiddag for tidligt at udtale sig om, lyder det fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Ved ni-tiden har det endnu ikke været muligt for brandfolkene at komme ind i ejendommen og finde den mandlige beboer.

Årsagen er, at branden udviklede sig ganske voldsomt. Skaderne er så omfattende, at ejendommen er begyndt at styrte sammen, oplyser vagtchef Jan Nielsen.

Mandens kvindelige samlever var ikke hjemme. Hun var ude for at gå med hunden, oplyser politiet.

/ritzau/