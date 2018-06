Mand misbrugte sine steddøtre i 12 år

En 41-årig mand fra Silkeborg er ved Retten i Viborg fredag idømt otte års fængsel for groft seksuelt misbrug af sine steddøtre.

Det skriver Midtjyllands Avis.

Overgrebene fandt sted på flere adresser i Silkeborg i perioden fra 2002 til 2014. De begyndte, da pigerne var henholdsvis fire og ni år gamle, og de fortsatte til de var 17 år.

Manden var anklaget for blandt andet samleje og andre seksuelle forhold end samleje med stedbørn under 12 og 15 år samt blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børneporno.

Af anklageskriftet fremgår det også, at overgrebene er sket talrige gange og i perioder flere gange ugentligt.

Under retssagen kom det frem, at pigernes mor ikke kendte noget til det årelange misbrug, skriver Midtjyllands Avis.

Foruden de otte års fængsel bestemte retten, at manden i fremtiden ikke må have børn under 18 år i sit hjem eller selv være i en bolig, hvor der befinder sig børn under 18 år.

I retten erkendte stedfaren ifølge Midtjyllands Avis, at han har haft et usb-stick med en pornografisk video af et barn under 18 år, og at han har haft nogle få samlejer med den ene pige. Men han nægtede nogen form for misbrug af den anden steddatter.

Han har anket dommen til Vestre Landsret.

/ritzau/