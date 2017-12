Mand melder prostituerede til politiet: Fik ikke det, han havde betalt for

Kender du det, når du flår gavebåndet af den sidste pakke under juletræet, men ender med en slem skuffelse? Når du ikke lige fik den hækkesaks, du ønskede dig?

En 38-årig mand fra Glyngøre kender i hvert fald følelsen af at betale for noget, uden at få det, hvad han troede, han ville.

Manden havde den 22. december bestilt én escortpige, men der kom to, skriver Skive Folkeblad. Han betalte 1.900 kroner til pigerne, men de ville have mere, fordi de var to. Det ville han ikke betale for, og så forsvandt pigerne i en bil med chauffør.

Nu har han meldt til politiet, at han har betalt to prostituerede uden at få, hvad han betalte for. Hans egen forklaring, som er beskrevet i førnævnte folkeblad, lyder desuden således:

Pigerne kørte efter den nu mangelfulde betaling væk i bilen med chaufføren, men manden havde altså ikke fået den ydelse, som han havde betalt for. Historien melder intet om, hvilke gerninger, der skulle udføres for de 1.900 kroner.

Manden fra Glyngøre besluttede sig for at køre efter pigerne og chaufføren, han fik dem ind til siden, og de to piger blev på en eller anden måde gelejdet ind i mandens bil.

Og så var det, at manden fra Glyngøre kørte galt og escortpigerne forlod hans bil, og de blev igen kørt væk af chaufføren, uden manden ifølge ham selv havde fået, hvad han havde betalt for.

Historien fra Skive Folkeblad lyder også, at manden havde overført yderligere 2.000 kroner. Han havde dog ved en fejl med MobilePay sendt de penge til en mand i Skagen. Manden fra Skagen betalte pengene tilbage, og lokalpolitiet i Skive har oplyst til Skive Folkeblad, at den del af sagen derfor er afsluttet.

Den førstnævnte anklage står dog endnu, og politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive er ikke i tvivl om, hvordan han betegner situationen. Han beskriver den som:

»...en værre omgang tabernakel,« til folkebladet.

Skive Folkeblad oplyser desuden, at begge prostituerede er udlændinge.