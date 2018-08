Mand med mæslinger kan have smittet i Københavns Lufthavn

En dansker, der mandag landede i Københavns Lufthavn, var smittet med mæslinger og kan muligvis have smittet andre i lufthavnen.

Det oplyser Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Læs om mæslinger her: Mæslinger er en meget smitsom sygdom, der sjældent kan medføre lungebetændelse, mellemørebetændelse, hjernebetændelse og i værste tilfælde døden.

WHO har i 2017 erklæret mæslinger for elimineret i Danmark. Det betyder blandt andet, at udbrud hurtigt bringes under kontrol.

Der har i 2017 kun været fire bekræftede tilfælde af mæslinger i Danmark.

MFR-vaccinen beskytter mod mæslinger, fåresyge og røde hunde og er en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark.

Som reglerne er nu, skal du som voksen selv betale for vaccinen, hvis du ikke tog imod tilbuddet som barn.

Statens Serum Institut estimerer, at minimum 100.000 voksne danskere ikke er immune over for mæslinger. Kilde: Sundhedsministeriet og Statens Serum Institut. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Manden ankom mandag cirka klokken 8.30 til lufthavnen efter en ferie til Filippinerne, og cirka en time senere forlod han lufthavnen og tog en taxa direkte på sygehuset.

Statens Serum Institut vurderer, at han har været smitsom fra sin rejse fra Manila over Hongkong til Københavns Lufthavn.

Hvis man har været i lufthavnens transitområde, bagageudleveringsområde eller ankomsthal i tidsrummet 8.30-9.30 mandag, kan man derfor være udsat for smitte.

Hvis man ikke er vaccineret med MFR-vaccinen eller har haft mæslinger, bør man henvende sig til sin læge for at få vurderet, om man kan tilbydes behandling for at forhindre eller mildne sygdommen.

Mæslinger er en yderst smitsom sygdom, og den viser sig ved feber, forkølelse og overfølsomhed over for lys. Efter tre-fire dage ses et udslæt, som begynder i ansigtet og bevæger sig ned over kroppen. De fleste kommer sig helt og vil ikke have men efter infektionen.

Statens Serum Institut har haft kontakt til flyselskabet for få passagerlister efter mandens flyvninger.

Passagerer, der bor i Danmark, vil derfor blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Andre passagerer vil blive advaret via sundhedsmyndighederne i deres hjemland.

Ifølge Statens Serum Institut var mæslinger tidligere en meget hyppig børnesygdom i Danmark med tusinder af tilfælde om året, men efter at MFR-vaccinen blev indført i 1987, faldt antallet drastisk.

Sidste år var der således kun fire bekræftede tilfælde af sygdommen.

/ritzau/