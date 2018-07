Mand kastede afløbsrens i ansigtet på betjente og låsesmed

En 42-årig mand er ved Retten i Glostrup blevet dømt til behandling på psykiatrisk sygehus, efter at han i januar kastede afløbsrens i ansigtet på to politibetjente og en låsesmed.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Episoden fandt sted 5. januar, da en varmemester skulle have adgang til mandens lejlighed på Pilegårdsvej i Søborg. Da han ikke kunne komme ind, tilkaldte han politiet.

To betjente og en låsesmed blev sendt til adressen. Men da de var ved at låse sig ind, åbnede beboeren døren og kastede afløbsrens i ansigtet på dem.

Væsken ætsede alle tre i ansigtet, så de måtte behandles på skadestuen. De slap dog uden varige mén.

Mandag blev den 42-årige dømt for særlig grov vold mod låsesmeden og de to betjente. Desuden blev han dømt for at have truet sin søster på livet i 2016.

En mentalundersøgelse har dog vist, at manden er psykisk syg, og han blev derfor idømt en behandlingsdom.

»En så alvorlig forbrydelse vil normalt udløse en længere fængselsstraf, men her er der tale om en psykisk syg mand, som er uegnet til en almindelig straf. Derfor er en behandlingsdom det rigtige alternativ,« udtaler anklagerfuldmægtig Søren Yde Halse i pressemeddelelsen.

Den 42-årige modtog dommen.

/ritzau/