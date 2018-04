Mand i Tinglev er i livsfare efter skud

En 36-årig mand meldes fredag formiddag i livsfare, efter at han om natten blev fundet ramt af skud i en lejlighed i Tinglev.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, som fik opkaldet ved 02-tiden.

»Det var anmeldelser om at en person var blevet skudt, der førte til, at patruljer blev sendt til stedet klokken lidt over to i nat. Her fandt de manden alene på stedet,« skriver politiet.

I en helikopter blev manden fløjet til behandling på Odense Universitetshospital.

Om han blev ramt af et eller flere skud, ønsker politiet ikke umiddelbart at oplyse. Betjente afhører naboer og andre i området ved Stationsvej, hvor forbrydelsen er fundet sted.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser vidner i sagen. Hvis nogen har hørt eller set noget ved 02-tiden, er politiet interesseret i at få besked.

Fredag formiddag er der endnu ikke sket anholdelse i sagen. Offeret beskrives som en lokal mand. Hans pårørende er blevet orienteret.

/ritzau/