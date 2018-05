Mand fængslet for voldtægt af teenager under blomsterfest

Beviserne mod en 35-årig formodet voldtægtsmand fra Esbjerg-området er tilsyneladende stærke.

I et grundlovsforhør mandag eftermiddag har en dommer valgt at varetægtsfængsle den sigtede i foreløbigt to uger.

Det oplyser vagtchef Ivan Gohr Jensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Forbrydelsen, der gik ud over en 17-årig pige, skal have fundet sted lørdag aften ved Tulipanfesten i Ribe.

Det var pigen selv, der tidligt natten til søndag fortalte politiet, at hun var blevet voldtaget.

Overgrebet fandt angiveligt sted på eller ved festivalpladsen mellem klokken 23 og midnat, har Syd- og Sønderjyllands Politi tidligere oplyst.

Sent søndag eftermiddag - klokken 16.51 - lykkedes det så politiet at pågribe manden, der nu er fængslet. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan den sigtede forholder sig til den alvorlige anklage.

Tulipanfesten i Ribe er en årlig sommerfest med blandt andet koncerter og tivoli. Den blev holdt første gang i 1952.

I dag er Tulipanfesten "stadig en af Danmarks største byfester med liv og glade dage", hedder det på arrangementets hjemmeside.

/ritzau/