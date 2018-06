Mand fængslet for trusler mod politi og Inger Støjberg

En 59-årig mand er i et grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet i foreløbig 13 dage, sigtet for dødstrusler mod både politifolk og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Manden, der er svensk statsborger, er tilsyneladende stærkt utilfreds med den danske grænsekontrol.

I hvert fald mener politiet, at han står bag fire mails, hvor der bliver truet med, at mange danskere, politifolk og Inger Støjberg vil blive slået ihjel, hvis grænsekontrollen ikke ophæves.

- Fjern grænsekontrollen nu ellers kommer pæredanskere til at dø inkl. Danske politimænd, hed det i en mail til Udlændinge og Integrationsministeriet 17. april.

- Du Inger Støjberg og dit kriminelle gang fortjener bare at dø, og døden skal komme hurtigere til dig end du tror - så jo hurtigere du fjerner grænsekontrollen igen, jo flere dage får du "måske" stadigvæk være i livet, lød det senere i samme mail.

Mailen og de øvrige tre mails indeholder lignende trusler - nogle på engelsk andre på noget gebrokkent dansk eller en blanding af de to, og i én mail lufter personen bag muligheden for at sprænge Hadsten og Inger Støjberg i luften.

Den 59-årige, der blev anholdt onsdag aften, er sigtet for at have overtrådt straffelovens paragraf 113, stykke to, der handler om at true eller angribe eksempelvis politikere eller kongelige.

I grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig, men da retsmødet foregik for lukkede døre, er det ikke muligt at få oplyst, hvad han i øvrigt har forklaret.

Inger Støjberg har ingen kommentarer til sagen, men skrev tidligere torsdag til TV2:

- Jeg har ingen kommentar til den konkrete sag, men vi har et ufatteligt dygtigt politi og efterretningstjeneste i Danmark, og det er jeg taknemmelig over.

