Mand får betinget dom for at kalde dommer »nazistluder«

En 34-årig mand kaldte tilbage i 2016 under en terrorsag dommeren for »nazistluder«. Det og andre fornærmelser koster ham nu tre måneders betinget fængsel.

Dommen var planlagt til at blive afsagt torsdag, men forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen fortæller, at den allerede faldt onsdag.

»Min klient valgte at tilstå det meste, så sagen blev afgjort allerede i går (onsdag, red.),« siger advokaten.

Fornærmelserne føg flere gange gennem luften under en meget omtalt retssag tilbage i foråret 2016. Her var fire mænd tiltalt for at have bistået Omar El-Hussein forud for hans angreb på synagogen i Krystalgade.

Mændene blev frifundet for de alvorlige anklager om terror, men under sagen lod den i dag 34-årig mand flere gange temperamentet få frit løb.

Ud over betegnelsen »nazistluder« blev sagens kvindelige dommer også præsenteret for følgende fornærmelse: »Du skal sutte min fucking omskårede pik«.

Også sagens kvindelige anklager fik flere bemærkninger af den ikke-stuerene slags med på vejen under sagen.

Den 34-årige, som med den betingede dom slipper for at skulle ind og afsone, har ifølge Jesper Storm Thygesen valgt at acceptere dommen. Anklagemyndigheden kan inden 14 dage dog vælge at anke til Østre Landsret.

/ritzau/