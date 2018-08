Mand dømt skyldig i groft hjemmerøveri med strømpistol

En 85-årig kvinde blev sidste sommer overfaldet i sit hjem i Skjern. Hun blev bagbundet på hænder og fødder og fik gaffatape sat for øjnene.

Mens hun var bundet, gav to røvere hende stød med en strømpistol, for at få hende til at afsløre hvor værdierne i huset var gemt.

Vestre Landsret i Viborg har torsdag kendt 51-årige Jens Henning Munk skyldig i det voldsomme hjemmerøveri. Straffen er fem et halvt års fængsel, hvilket er en stadfæstelse af byrettens dom.

Røveriet lavede Munk sammen med en anden person.

Undervejs i røveriet, der fandt sted 5. juli, dukkede kvindens 72-årige bror op. Her blev han mødt af Jens Henning Munk og den anden røver, som sparkede og slog ham samt sprøjtede indholdet fra en pulverslukker i ansigtet på ham.

Munk og den anden røver bandt også den 72-årige på hænder og fødder, inden de stak af fra gerningsstedet med cirka 4000 kroner og noget sølvtøj til en ikke opgjort værdi.

Det lykkedes broren at vriste sig fri, efter at han havde hørt røverne forlade boligen. Han klippede efterfølgende sin søster fri af tapen med en fjerkræsaks.

Dagbladet Ringkjøbing-Skjern har tidligere berettet, at Jens Henning Munk på gerningstidspunktet afsonede en dom i fodlænke og derfor kun måtte forlade sit hjem mellem klokken 18 og 20.

På dagen for tyveriet var han ikke hjemme mellem klokken 17.58 og 20.05. Røveriet blev meldt til politiet klokken 20.15.

Da politiet i slutningen af juli anholdt Munk, fandt efterforskerne under en ransagning på hans adresse blandt andet en Imac-computer, en Brenderup-trailer og en Makita-motorsav, der stammede fra tyverier.

/ritzau/