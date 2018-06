Mand blev stukket med kniv i hals og i nakke

En mand fra Ejstrupholm-området blev sent lørdag aften overfaldet og stukket med kniv i halsen og i nakken. Politiet har anholdt en mand fra Brande i sagen, og søndag har en dommer fængslet ham i fire uger.

Det oplyser specialanklager Lise Hebsgaard fra Midt- og Vestjyllands Politi efter et retsmøde, der søndag fandt sted i Retten i Herning.

Volden skete sent lørdag aften i Ejstrupholm. Offeret er en 56-årig mand. Han blev stukket tre gange med kniven, oplyser anklageren om den sigtelse, som politiet har rejst imod offerets bekendte, en mand på 44 år fra Brande-egnen.

Politifolk anholdt den mistænkte ved to-tiden natten til søndag. Forinden, ved midnatstid, blev også en kvinde på 30 år fra Viborg anholdt. Begge sigtes for at ville dræbe manden, der blev stukket, oplyser politiet.

I løbet af efterforskningen besluttede politiet dog at løslade kvinden, og kun den anholdte mand blev derefter søndag formiddag fremstillet for en dommer.

»Han nægter sig skyldig,« siger Lise Hebsgaard efter retsmødet.

Det foregik bag lukkede døre af hensyn til efterforskningen. Derfor ønsker anklageren ikke at sige mere, og det gælder også spørgsmål om den sårede mands tilstand.

Efter at have fået forelagt politiets efterforskning og have hørt den anholdtes forklaring mente dommeren, at der indtil videre i hvert fald er grundlag for en sigtelse om særlig grov og farlig vold.

Den 44-årige har valgt ikke at kære kendelsen om fængsling til Vestre Landsret, oplyser anklageren.

/ritzau/