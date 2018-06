Mænd frifindes for diamantrøveri - får 12 år for narko

Et voldsomt røveri af smykker og diamanter for over 11 millioner kroner forbliver et mysterie.

Torsdag har Retten på Frederiksberg valgt at frifinde to 33-årige mænd for røveriet hos forretningen »Pigen og Diamanten« på Værnedamsvej på Frederiksberg.

Dermed er det fortsat uvist, hvem det var, der om eftermiddagen 9. juni sidste år indfandt sig i butikken, truede to kvindelige ansatte med en pistol og efterfølgende flygtede på en knallert med en tung last af smykker.

Et væsentligt argument for frifindelsen er de to ekspedienters forklaringer.

I retten har den ene sagt, at de to røvere talte sammen på gebrokkent dansk, mens den anden mente, at der muligvis var tale om et slavisk sprog.

»Men der er ingen oplysninger om, at de tiltalte taler andre sprog end dansk,« konstaterede retsformanden under torsdagens domsafsigelse.

Frifindelsen for røveriet betyder dog langt fra, at de tiltalte går fri.

Retten har nemlig fundet det bevist, at de to mænd, Joey Kronje Schmidt og Ricki Vestergård, i efteråret 2017 smuglede 40 kilo amfetamin og 10 kilo MDMA fra Tyskland til Danmark.

Indsmuglingen skete 8. september omkring klokken 15, og om aftenen blev stofferne fundet i bagagerummet på en grå Mercedes på Amager.

Mens Ricki Vestergård har erkendt indsmuglingen, hævdede hans makker, at han intet vidste.

Domsmandsretten er imidlertid enig om, at det er løgn. Derfor straffes både Joey Kronje Schmidt og Ricki Vestergård med fængsel i 12 år.

Ud over forholdet om narko blev Vestergård kendt skyldig i at have planlagt et røveri hos en anden guldsmed, mens Kronje Schmidt er skyldig i at have opbevaret 100 gram amfetamin i sin fryser og 10.000 kroner fra salg af stofferne.

De dømte har begge valgt at tænke over, om de vil anke dommen til landsretten.

/ritzau/