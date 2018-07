Mænd får årelange straffe for at overfalde kvinde fra Skat

To mænd på 48 og 29 år får årelange fængselsstraffe for at udsætte en kvindelig medarbejder fra Skat for grov vold en morgen uden for hendes hjem i marts sidste år.

Vestre Landsret har fredag afgjort, at den 48-årige Adam Mirsepasi straffes med fængsel i tre år og seks måneder, mens den 29-årige Deniz Mehmed Syuleyman straffes med fængsel i to år og seks måneder.

Således har landsretten nedsat straffen for begge mænd i ankesagen.

Retten i Viborg afgjorde nemlig i februar, at Adam Mirsepasi skulle straffes med tre år og elleve måneders fængsel, mens Deniz Mehmed Syuleyman fik tre år.

En forretningsmand, som er den ældste mands storebror, betalte dem 50.000 kroner for at overfalde kvinden. Den ældste mand slog og sparkede kvinden, mens den 29-årige holdt vagt.

Tidligt om morgenen den 14. marts sidste år forlod offeret sit hjem på en landejendom ved Silkeborg for at tage på arbejde hos Skat.

Men ude i morgenmørket ventede en maskeret mand på hende.

Kvinden blev angrebet med slag og spark, og da hun lå værgeløs på jorden, fik hun flere spark i ansigtet og på kroppen, så hun brækkede både kæben og flere ribben.

