Mænd dømmes for dødstrusler mod tidligere PET-meddeler

Næstved. Efter et langstrakt sagsforløb er fire mænd torsdag blevet straffet for at have truet den tidligere PET-meddeler Morten Storm på livet.

Det oplyser Retten i Næstved.

Den yngste af de fire dømte, der var 16 år, da forbrydelsen fandt sted, slipper med 40 dages betinget fængsel. De øvrige tre straffes alle med ubetinget fængsel - dog stadig i den absolut milde ende.

To mænd på 21 og 43 år får således 40 dage bag tremmer, mens straffen til en 23-årig lander på 20 dage mere.

Straffene lægger sig på det leje, som anklager Maria Jepsen havde krævet.

Dødstruslerne blev fremsat tilbage i juni 2016, da Morten Storm om aftenen var på udflugt i Korsør med sin familie.

I retten har Morten Storm forklaret, at han først så de fire dømte i en Rema 1000 i Korsør, hvor han følte sig overvåget og truet.

Da Storm og hans familie senere samme aften tog på udflugt for at fiske og bade, dukkede de fire op igen.

Med sig havde de en femte mand, som endnu ikke er blevet tiltalt.

Flere vidner har forklaret, at netop den femte mand var særligt truende, ligesom anklager Maria Jepsen i sin procedure udtalte, at "det er en femte person, der truer".

Hun procederede dog for, at de fire tiltalte gjorde sig til medskyldige ved sandsynligvis at have tilkaldt den femte mand og overværet truslerne.

Den udlægning bifaldt Retten i Næstved og trodsede dermed forsvarsadvokaternes krav om frifindelse.

I retten har Morten Storm forklaret, at familien formåede at slippe væk, da en af mændene opfordrede ham til at fjerne børnene, så de ikke blev vidner til "et blodbad".

Morten Storm levede frem til 2011 et dobbeltliv som agent for PET og har tidligere været konverteret til islam, inden han i 2006 forlod troen.

Ifølge ham var han blandt andet involveret i en mission for at spore al-Qaeda lederen Anwar al-Awlaki i Yemen. Awlaki blev senere dræbt i et amerikansk droneangreb.

Under retssagen har Morten Storm vidnet under tvang, fordi han ikke turde dukke op i retten uden at være ledsaget af politi.

Derfor måtte politiet anholde ham og fragte ham fra Jylland til Retten i Næstved, så han kunne vidne mod de nu dømte.

