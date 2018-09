Madsen nikker ja til Wall-forældres krav

Da Peter Madsen tilbage i april blev dømt for drabet på journalisten Kim Wall, fik offerets forældre ikke en krone i godtgørelse. Men nu er Peter Madsen villig til at punge ud.

Det fortalte hans advokat, Betina Hald Engmark, onsdag i Østre Landsret, hvor Peter Madsen forsøger at få omstødt sin livstidsdom til en tidsbestemt fængselsstraf.

Peter Madsen er villig til at betale de 150.000 kroner i godtgørelse til hver af forældrene, som de har krævet. Godtgørelsen skal kompensere den lidelse og krænkelse, som forældrene har lidt ved datterens død.

Også et krav på op til 150.000 kroner fra kæresten er Madsen villig til at betale. I byretten bestemte dommerne, at Madsen skulle betale 120.000 kroner til kæresten, Ole Stobbe.

Ved onsdagens retsmøde afviste Betina Hald Engmark dog på vegne af Peter Madsen at efterkomme et krav om erstatning for såkaldt forsørgertab fra Ole Stobbe. Kravet lyder på godt en million kroner.

Det krav indgik ikke i byretssagen i foråret, men er først kommet ind i billedet under landsretssagen.

Både Kim Walls forældre, Joachim og Ingrid, og kæresten Ole Stobbe var til stede under onsdagens retsmøde. Her hørte de, hvordan anklager Kristian Kirk og advokat Engmark på skift læste op fra byretsdommen og fra sagens mentalerklæring.

I landsretten er der ingen ny bevisførelse - det handler kun om strafudmålingen, ikke om skyld.

Byrettens afgørelse om, at Madsen mishandlede Kim Wall i sin ubåd og dræbte hende, står ved magt. Men er det nok til at udløse en livstidsstraf? Det er det spørgsmål, landsretten skal besvare.

I reglen skal der mindst to drab til at give livstid, men der er enkelte sager, hvor det er sket på baggrund af et enkelt drab.

Der ventes at falde dom i sagen fredag, men først skal anklager og forsvarer fremføre deres afsluttende bemærkninger i sagen. Det sker fredag formiddag, og derefter vil Peter Madsen få mulighed for at få det sidste ord, inden dommere og domsmænd trækker sig tilbage for at votere.

/ritzau/