Madrester er skidt for dit kæledyr

Det kan være fristende at forbarme sig, når Fido eller Felix med lidende øjne kigger på den halve frikadelle, der ligger tilovers fra aftensmaden. Men i virkeligheden gør det ofte mere skade end gavn at forkæle sin hund eller kat med madrester.

- Den største ernæringsmæssige udfordring, vi har for hunde og katte lige nu, er overvægt, fortæller professor Charlotte Reinhard Bjørnvad, der er professor ved Institut for Klinisk Veterinærmedicin på Københavns Universitet.

- Der er lavet en del studier på, hvorfor hunde bliver overvægtige, og problemet opstår blandt andet, hvis ejeren kommer til at give for mange madrester og samtidig ikke får skåret ned i den mængde foder, man ellers giver til sin hund eller kat, siger hun.

Ifølge professoren er der intet til hinder for at forsøde sit kæledyr med en godbid indimellem, sålænge menneskemad ikke bliver dyrets primære kost.

- Et stykke spegepølse har ikke de vitaminer og mineraler i sig, som hunden eller katten skal bruge, men hvis kæledyret får 90 procent af sit foder fra fuldfoder, så er den dækket ind af alle de næringsstoffer, den behøver, forklarer Charlotte Reinhard Bjørnvad.

Hos Dyreværnet fraråder man helt at stille sulten hos sit kæledyr med andet end dyrefoder. De velduftende madrester har nemlig den modsatte effekt på dyrenes madvaner.

- Nogle hunderacer vil nærmest sulte sig selv, hvis de har fået smag for fiskefrikadeller eller kødpølse. Og så kan jeg godt forstå, at man som ejer bliver desperat og tænker, det er vigtigt, at den bare spiser et eller andet, siger Rikke Christensen-Lee, der er direktør i Dyreværnet.

Hun sammenligner problematikken med at give slik til børn - det bliver hurtigt en kamp at få det sunde foder i sin hund eller kat.

- Ligesom med mennesker gælder det også for dyr, at de bliver, hvad de spiser. Så hvis de får en sund kost, så vil det også styrke deres immunforsvar, påpeger Rikke Christensen-Lee.

Og det vil ikke mindst komme både kæledyret og ejeren til gode.

- Jeg tænker tit på, hvor sund jeg selv ville være, hvis jeg hver dag spiste den samme fuldkost, som mine hunde gør. Det mindsker risikoen for, at de får sygdomme og dermed lever i kortere tid, lyder det fra direktøren.

/ritzau fokus/