Madanmeldere overvejer at sprænge skalaen efter Noma-besøg

København. Den nye udgave af Danmarks verdensberømte restaurant Noma er mindst ligeså god, hvis ikke bedre, end den tidligere.

Det mener Berlingskes gastronomiske medarbejdere, Søren Frank og Svend Rasmussen.

Noma åbnede for nylig i nye lokaler nær Christiania i København. Og pausen på cirka et år har Noma anført af René Redzepi anvendt til at blive endnu skarpere. Det fastslår Søren Frank i sin anmeldelse under overskriften "Noma overgår sig selv".

Som del af et nyt koncept inddeler Noma året i tre sæsoner. Den første er havet, sommermånederne er helliget vegetariske retter, mens efteråret er vildtsæson.

Første ret er en "velsmagende suppe af havsnegle", og derefter rammer serveringerne bordet. Især med skaldyr. Store blåmuslinger, kolossale østers fra Limfjorden og hjertemuslinger blandt meget andet.

Hovedretten er en "ekstremt velsmagende barbecue af torskehoved".

- Det er også typisk Noma, at man går i en lang bue uden om den lette vej, som det ville have været at servere pighvar, søtunge, hummer og caviar, skriver Søren Frank.

- Det, vi får, er et biologisk studie i havet som spisekammer, en afsøgning af grænserne for, hvad der kan spises - og hvad der ikke kan - fra det våde element.

Ud over de i alt 68 kokke, som står for de udsøgte delikatesser, er der ros til Nomas sommelier, hvis matchninger mellem vin og mad sidder "lige i skabet".

De to gæster er enige om, at "Noma endnu en gang har overgået sig selv: Alt er unika - fra retterne over møblerne og servicet til arkitekturen".

Berlingske bedømmer oplevelsen til det maksimale antal stjerner.

Svend Rasmussen foreslår endda at sprænge skalaen og gå op på syv.

Det vil ifølge Søren Frank dog nok ikke glide ned hos redaktørerne på avisen, så det ender med seks stjerner "med torsketunge op".

/ritzau/