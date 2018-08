Macron hyldede Danmark og Prins Henrik i sin tale

Danmark og Frankrig er afhængige af hinanden i en brydningstid, hvor det er vigtigt med gode allierede.

Det sagde dronning Margrethe i sin tale til den franske præsident, Emmanuel Macron, ved tirsdagens gallataffel til ære for det franske præsidentpar, der er på statsbesøg i Danmark.

»Vi er tæt forbundne i det europæiske samarbejde, og vi er afhængige af hinanden for at nå de mål, vi sætter os,« sagde hun.

»Vi har til tider kunnet opfattes som måske lidt fjerne slægtninge i den europæiske familie, men der er meget, der binder os sammen, både historisk og aktuelt.«

»Jeg håber, at dette besøg vil være anledning til yderligere at stadfæste forholdet mellem Danmark og Frankrig.«

I sin tale sendte den danske regent en kærlig tanke til prins Henrik, der døde 13. februar.

»Det ville have været med glæde og stolthed, han kunne have modtaget det franske præsidentpar sammen med mig,« siger hun.

Du kan læse hele Dronningens tale til den franske præsident her.

Macron med hyldest til Danmark

I sin tale mindedes den franske præsident Emmanuel Macron også Prins Henrik.

»Tillad mig at mindes Deres mand, hans kongelige højhed prins Henrik af Danmark, som gik bort i februar, og som sammen med Deres majestæt arbejdede for at promovere det franske sprog,« lød det fra Macron.

Derudover var den franske præsident ifølge DR fuld af lovord over for Danmark og især hovedstaden København.

»Jeg ser Danmark som en støbeske for innovative initiativer, som hele Europa med stor gavn kunne lade sig inspirere af. Europa bliver styrket af det, hvert land kan bidrage med, og Danmark har meget at bidrage med.«

»Det, der springer i øjnene, når man gæster den danske hovedstad, er, at alt er i human størrelse. Her har de moderne tider ikke gjort byen mindre rar at bo i. Tværtimod. Mennesket er centrum i byen, og effektivitet og æstetik går op i en højere enhed og vidner om respekten for det enkelte menneske.«

»Her er grøn vækst ikke blot et slogan, men en realitet i hverdagen. I en tid hvor en tredjedel af verdens befolkning lever i byer, er det svært ikke at lade sig inspirere af denne fokusering på værdighed. Her bliver en ny form for humanitet opfundet. At være dansk er også en måde at indtage verden på.«

En fast tradition

Cirka 180 gæster var indbudt til gallataffel på Christiansborg Slot, hvor dronningen var vært.

Gæsterne talte blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og den øvrige regering, Folketingets Præsidium, den franske delegation og repræsentanter fra udvalgte virksomheder.

Et gallataffel er en fast del af et statsbesøg, og det holdes enten på Christiansborg Slot eller på Fredensborg Slot.

Taflet afsluttede førstedagen af besøget, hvor Emmanuel og Brigitte Macron tirsdag formiddag blev modtaget af kronprinsparret på Kastellet, hvorefter de fortsatte til Amalienborg for at hilse på dronningen og den øvrige kongelige familie.

Senere havde præsidenten møder med Lars Løkke Rasmussen (V) og Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), mens Brigitte Macron havde sit eget program med kronprinsesse Mary.

Besøget er af usædvanlig kort varighed. Mere præcist opholder Emmanuel og Brigitte Macron sig 27 timer i landet. Onsdag først på eftermiddagen tager præsidentparret således afsked med den kongelige familie.

Det er anden gang, at dronningen er vært ved et statsbesøg fra Frankrig, siden hun blev regent i 1972.

Det første var i 1982, hvor daværende præsident François Mitterrand besøgte Danmark.