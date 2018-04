Måske myrdede Abraham alligevel Isak?

Det fremgår af Det gamle Testamente, at jødernes stamfader, Abraham, af Gud fik besked på at tage sin søn Isak og ofre ham. Men netop som han var ved at udføre gerningen, gav Gud ham kontraordre. Den dramatiske scene er taget som udtryk for, at menneskeofringer ikke mere skulle være tilladt.

Men nu er et gammelt papyrusskrift blevet tydet med en mulig anden slutning. Det drejer sig om et papyrusskrift, som blev fundet i Egypten i 1934, men først nu tydet. Ifølge tidsskriftet LiveScience er der tale om et kristent skrift skrevet på koptisk og ca. 1.500 år gammelt. I teksten påkaldes Gud og adskillige gange kaldes Gud for »den ene, der hersker over Mordernes Bjerg«. Ifølge LiveScience kunne denne betegnelse gå på historien om Abraham, der skal ofre Isak på Moriabjerget, siger sprogforskeren Michael Zellmann-Rohrer til LiveScience.

Michael Zellmann-Rohrer, der har tydet skriftet, siger, at formuleringer tyder på, at Gud ikke stoppede handlingen, og han anfører, at andre tekster fra den klassiske verden hævder, at ofringen rent faktisk blev gennemført: »Traditionen, at ofringen faktisk blev gennemført, synes at have været ret udbredt.«

Men der er i Det gamle Testamente referencer til Isak efter hændelsen på Mariabjerget. På den anden side nævnes det i Testamentet, at kun Abraham gik ned fra bjerget, så hvor blev Isak af?

Det har fået nogle forskere til at mene, at historien om ofringen af Isak måske har dele i sig, der er meget ældre end testamentet, for da Det gamle Testamente blev skrevet, var menneskeofringer allerede droppet.

Måske er Michael Zellmann-Rohrer lidt for hurtig med sin formodning, for i magasinet Daily Beast er professor David Frankfurter citeret for at sige, at de kristne munke på den tid var temmeligt kreative og fandt på formularer og navne, der ikke rigtigt havde noget med noget at gøre, men da de kendte Det gamle Testamente godt, så brugte de navne fra disse tekster. Kort sagt: Mordhistorien er opfundet og har intet med Abraham og Isak at gøre.

Og så alligevel er det sidste ord ikke sagt, for i Det gamle Testamente optræder Jefta, der sværger til Gud, at han vil ofre den første, han ser, hvis han vinder over Ammoniterne. Og den første han ser, er sin egen elskede datter. Men vi ved ikke, om han faktisk ofrede hende eller ej. En ny sag for Barnaby.