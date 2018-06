Månehelt i vredt opgør med sine børn

Buzz Aldrin er en mand, der er kendt for at kunne slå hårdt.

I 2002 blev den amerikanske astronaut og folkehelt opsøgt af en konspirationsteoretiker, der kaldte ham en »hykler og løgner«, og som påstod, at Aldrin aldrig havde været på Månen.

Buzz Aldrins kontante svar lod ikke vente på sig: En direkte kæberyster i fjæset på konspirationsmageren.

Nu slår den i dag 88-årige rumpioner endnu engang fra sig, tilmed mod to af sine egne børn samt en tidligere forretningspartner.

Det sker i form af et søgsmål med påstand om, at de har stjålet penge fra ham, ødelægger hans eftermæle og i øvrigt forsøger at forhindre ham i at blive gift. Det skriver BBC.

Søgsmålet kommer i kølvandet på et retligt forsøg fra børnenes side på at blive værger for deres far, som de mener er uklar i hovedet og lider af hukommelsestab.

I et interview med Wall Street Journal i sidste uge vrissede Aldrin imidlertid tilbage:

»Ingen skal komme i nærheden af at tro, at jeg skal have en værge.«

Apollo-formue

I sit søgsmål hævder Aldrin bl.a., at hans 60-årige børn, Andrew og Janice Aldrin, og hans tidligere forretningspartner forsøger at underminere hans personlige romantiske forhold.

Dertil kommer en påstand om, at de har overtaget kontrollen med hans formue, herunder originale genstande fra den historiske Apollo 11-mission, til en samlet værdi af flere millioner dollar.

Børnene har som svar udsendt en udtalelse, hvori de skriver, at de er bedrøvede over det »uforsvarlige« søgsmål, og de tilføjer, at de »i høj grad elsker og respekterer deres far«.

Senere på ugen ventes en juridisk udpeget ekspert i mental sundhed at foretage en vurdering af Buzz Aldrin.

Buzz Aldrin blev i juli 1969 det andet menneske på Månen, da han oppe på Jordens øde satellit fulgte i hælene på sin kollega Neil Armstrong ned ad stigen fra månelandingsfartøjet »Ørnen«.