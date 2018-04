Lykke Friis stopper som prorektor på Københavns Universitet

»Det har altid været min filosofi, at man ikke skal gro fast, men turde at give slip«.

Sådan skriver Lykke Friis i et opslag på Facebook, hvori hun annoncerer, at hun stopper som prorektor for uddannelse på Københavns Universitet. Den tidligere klima-, energi- og ligestillingsminister for Venstre har samlet set besiddet posten som prorektor på Danmarks ældste universitet i ni år. Hun blev først ansat i stillingen i 2006 og vendte efter et ophold på Christiansborg tilbage til stillingen i 2013.

Lykke Friis har en ph.d. i international politik fra selvsamme universitet og har forsket og undervist i EU og europapolitik. Og det vil hun blive ved med.

»Til sommer forlader jeg KU og kaster mig ud i noget nyt. Hvad det bliver, må tiden vise, men selvfølgelig vil formidling og forfatterskab om Europa og Tyskland fortsat fylde en del,« skriver prorektoren.

Det samme vil bestyrelsesarbejde, formandsskabet for Det Udenrigspolitiske Selskab, ledelsesarbejdet i European Council on Foreign Affairs og arbejdet for Kræftens Bekæmpelse, hvor hun er præsident.

Som prorektor har 48-årige Friis ifølge KUs hjemmeside været leder af KUs Uddannelsesstrategiske Råd, haft ansvaret for tværgående aspekter af uddannelsesområdet og været ansvarlig for udviklingen af KUs digitale og anden kommunikation.

Rektor på KU, Henrik C. Wegener, takker Lykke Friis for samarbejdet og giver hende rosende ord med på vejen.

»Lykke har gjort en stor og dygtig indsats for Københavns Universitet, og hun har medvirket til at løfte vores synlighed og politiske gennemslagskraft. Det gælder ikke blot hele Købehavns Universitet, men hele sektoren,« siger rektoren til Altinget.

Selv takker Lykke Friis både KUs nuværende og tidligere rektorer samt kolleger, medarbejdere og studerende på KU for samarbejdet.

»Tak til rektor Hemmingsen for at ansætte og ikke mindst genansætte mig efter mine fire år i politik, og tak til rektor Wegener for godt samarbejde og tilbuddet om at blive. Tak til alle kolleger, medarbejdere og ikke mindst de studerende for at flytte KU,« skriver Lykke Friis.

Hun afslutter sit opslag med at citere Nelson Mandela:

»Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.«