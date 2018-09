Lufthavnsstrid og partiexit kan kaste Grønland ud i nyvalg

Nuuk. En krise i den grønlandske regeringskoalition kan ende med, at grønlænderne skal til valg igen, kun lidt mere end fire måneder efter at de senest satte kryds på stemmesedlerne.

Det vurderer adjunkt ved Grønlands Universitet Rasmus Leander Nielsen, efter at partiet Partii Naleraq søndag har trukket sine mandater i protest. Striden bunder blandt andet i et stort lufthavnsprojekt i Grønland.

- En mulighed er, at der bliver udskrevet valg relativt hurtigt. Det vil være noget af en fadæse for landsstyreformand Kim Kielsen og den nuværende regering, siger Rasmus Leander Nielsen.

- En anden mulighed er, at et af de to andre store partier vil træde ind i regeringen. Enten IA eller Demokraterne. Eller at man danner en helt ny regering inden for den næste uge. Der er ikke tradition for mindretalsregeringer i Grønland, siger han.

Det er dog også en mulighed, at koalitionen forsøger sig med en mindretalsregering.

Partiet dannede i maj med et snævert flertal regering med tre andre partier - Siumut, Atassut og Nunatta Qitornai. De fire partier har tilsammen 16 mandater ud af 31 mulige. Heraf har Partii Naleraq tre mandater.

- Naleraq har flere gange i løbet af de seneste uger truet med at forlade koalitionen. Det handler om flere ting. Men især er partiet kritisk over for et stort lufthavnsprojekt i Grønland, siger han.

Udsigten til dansk indblanding i projektet har vakt modstand i Partii Naleraq. Den danske regering er imod, at en kinesisk entreprenør kan byde ind på lufthavnsprojektet. Derfor har regeringen tilbudt medfinansiering for at undgå den situation.

Netop den danske deltagelse i lufthavnsprojektet er på dagsordenen, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Kim Kielsen, formand for det grønlandske landsstyre, Naalakkersuisut, mødes mandag i Nuuk.

- Det blev åbenbart for meget for Naleraq, så pludselig er der skabt røre i grønlandsk politik, siger Rasmus Leander Nielsen.

Men også andre aspekter af lufthavnsprojektet har vakt partiets modstand. Han forklarer, at en af Partii Naleraqs mærkesager er forsvar for interesser i "udkantsgrønland" og modstand mod centralisering til storbyen Nuuk.

- Naleraq har blandt andet været imod en stor udvidelse af landingsbanerne i lufthavnen i Nuuk. Partiet frygter, at udvidelsen vil få konsekvenser for bygden Søndre Strømfjord, hvor lufthavnen i dag fungerer som indgangsport til Grønland, siger han.

/ritzau/