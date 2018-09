LTF-leders forældre sættes på gaden af sønnens kriminalitet

Københavns Byret har netop besluttet, at Wallait Khan og hans hustru nu skal til at pakke flyttekasserne, skriver Ritzau.

Dommen falder på baggrund af en opsigelse fra det almene boligselskab FSB, hvor parret er opsagt på baggrund af kriminalitet begået af ægteparrets søn, LTF-bandelederen Shuaib Khan.

Ifølge nyhedsbureauet skulle retten lægge til grund for dommen, at bl.a. bandelederens trusselssag og kriminalitet har en sådan karakter, at det er tilstrækkeligt til at opsige lejemålet.

Hos FSB har man ingen kommentarer til dagens kendelse.

For os er det en udsættelsessag som alle andre. Helle Sinding-Jensen, Kommunikationschef hos FSB

»For os er det en udsættelsessag som alle andre. Den skal derfor ikke anses som en profilsag,« siger kommunikationschef hos FSB, Helle Sinding-Jensen, til Berlingske.

I Københavns Byret lagde det almene boligselskab FSB også vægt på, at Shuaib Khans rolle på Blågårds Plads havde skabt et andet miljø, mens familien Khans advokat, Henrik Thorsen, argumenterede for, at familien Khan ikke havde modtaget én klage gennem de næsten 34 år, hvor ægteparret havde boet i lejligheden.

Ifølge Ritzau vurderede retten imidlertid, at til trods for at der ikke havde været registreret klager, havde Shuaib Khan og hans verserende trusselssag skabt utryghed i området omkring Blågårds Plads.

Sagen mellem bandelederen og ordensmagten har nu sat forældrene på gaden.

Natten til første august

Tændsatsen til Khan-familiens boligtvist findes natten til den 1. august 2017, hvor sønnen Shuaib Khan angiveligt skulle have truet en politibetjent.

Det skete i forbindelse med, at bandelederen og medlemmer af LTF blev stoppet i en visitationszone på Blågårds Plads.

Under episoden havde Khan angiveligt sagt til en betjent, at »det kan godt være, at du husker vores ansigter, men vi husker også dig. Pas på din ryg«.

Ordene har siden kostet Shuaib Khan en dom på 60 dages fængsel ved Østre Landsret. Sagen er anket til Højesteret, hvor der skal tages stilling til, hvorvidt Khan kan udvises af Danmark.

Sønnens tilknytning til LTF danner imidlertid også fundamentet for dagens boligsag.

Da Shuain Khan skulle for retten i trusselssagen, dukkede 40-50 af bandegrupperingens medlemmer fra både Danmark og Sverige op ved Københavns Byret.

Forråelse af miljøet

I sommer modtog bandelederens forældre et brev fra det almene boligselskab FSB, som bekendtgjorde, at efter at parret har boet mere end 30 år i ejendommen, ville selskabet opsige lejemålet.

Ifølge Radio24syv, skulle boligselskabets advokat havde meddelt, at »som følge af Shuaib Khans adfærd natten til den 1. august 2017 skal jeg (advokaten, red.) derfor på vegne af FSB ophæve dit lejemål med øjeblikkelig virkning«.

Opsigelsen skulle ske på baggrund af Almenlejelovens paragraf 81, der i korte træk betyder, at lejere kan retsforfølges, såfremt de skaber »generel utryghed« eller »forråelse af ejendommens miljø«.

Hvad siger loven? § 81. En lejer kan pålægges retsfølger efter § 82, når lejeren i følgende tilfælde udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen: 1) Når lejeren udøver eller truer med fysisk vold over for de pågældende personer.

2) Når lejerens adfærd kan være til fare for ejendommen eller de pågældende personer, herunder på grund af anvendelse af våben eller opbevaring af farefremkaldende materialer i det lejede.

3) Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko.

4) Når lejeren, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer.

5) Når lejeren udøver uacceptabel støj til væsentlig gene for de pågældende personer i form af uacceptabelt støjende menneskelig adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj.

6) Når lejeren ødelægger ejendommen eller løsøre på ejendommen eller på fællesarealer.

7) Når lejeren vanrøgter det lejede.

8) Når lejerens husdyr er til væsentlig gene for de pågældende personer på grund af støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse.

9) Når lejeren, uden at der er tale om de i nr. 5 nævnte tilfælde, udøver støjende adfærd til gene for de pågældende personer.

10) Når lejerens husdyrhold, uden at der er tale om de i nr. 8 nævnte tilfælde, er til gene for de pågældende personer.

11) Når lejeren i øvrigt udøver adfærd, som er til gene for ejendommen eller de pågældende personer. Stk. 2. En lejer kan desuden pålægges retsfølger efter § 82, når lejeren holder husdyr i strid med lejeaftale eller husorden, uanset om husdyrholdet er til gene for ejendommen eller de i stk. 1 nævnte personer.

Stk. 3. Lejeren kan pålægges retsfølger, uanset om den i stk. 1 og 2 beskrevne adfærd udøves af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede. Kilde: Retsinformation Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Bestemmelsen omfatter Shuaib Khan, da han på daværende tidspunkt havde folkeregisteradresse og kom i husstanden. Men da parret modtog brevet, nægtede Wallait og Razia Khan imidlertid at fraflytte lejemålet.

Næsten tretten måneder efter ordvekslingen, der udløste sønnens fængselsdom, mødte Wallait Khan op i byretten ved Nytorv.

»Det har aldrig været et problem«

Sagen kom for Boligretten i København 23. august. Under retsdagen fortalte Wallait Khan, at sønnen ikke længere boede på adressen. Han kom imidlertid på besøg fra tid til anden, men kom tilsyneladende fint ud af det med naboerne på Nørrebro.

Samtidig lagde han og familiens advokat, Henrik Thorsen, vægt på, at familien aldrig havde modtaget klager fra naboer.

»Tværtimod - vi har aldrig modtaget klager. Vi kender alle sammen hinanden, og der har aldrig været nogen problemer,« sagde Wallait Khan i retten.

FSB var imidlertid ikke enig i den udlægning.

Boligselskabet havde indkaldt en driftsrepræsentant, som havde sin daglige gang ved familien Khans boligafdeling, til vidneskranken.

Folk har ikke turdet lave en skriftlig klage, for at sige det, som det er. Driftsrepræsentant for FSB fra vidneskranken

Under retssagen forklarede repræsentanten, at alle på Blågårds Plads vidste, hvem bandelederen og hans forældre var. Samtidig understregede han, at der havde været adskillige »bekymringssamtaler«, men at »folk ikke turde lave en skriftlig klage«.

På bl.a. den baggrund mente FSBs advokat, Veronica Wolthers-Petersen, at retten ikke burde tage hensyn til manglende klager på skrift og uddybede:

»Jeg ved ikke, om man selv ville klage over forældrene til den mest berygtede bandeleder herhjemme.«

Byretten har nu tilsyneladende lavet en lignende afvejning.

Wallait og Raiza Khan har nu indtil 31. oktober til at fraflytte lejligheden. Samtidig er Raiza Khan dømt til at betale sagsomkostninger for 33.040 kroner til FSB, skriver Ritzau.

Ifølge familien Khans advokat, Henrik Thorsen, ankes dommen til Østre Landsret.